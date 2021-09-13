Россию обделили наградами на Венецианском кинофестивале

"Фильм получил поддержку Министерства культуры РФ, фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Eurimages», министерства культуры Эстонии и эстонского Фонда кино. Производством занимались кинокомпании «Место Силы» и LOOKFILM (Россия), Homeless Bob Production (Эстония), Kinovista (Франция). Продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, со-продюсерами — Катрин Кисса, Шарль-Эврар Чехов и Надежда Зайончковская.

Первый показ фильма состоялся в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. Картина будет претендовать на главный приз — Золотого льва."

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Очередная русофобская поделка про "кошмарный сталинский режим" и "кровавых чекистских вурдалаков" пролетел как фанера над Парижем в силу бездарности его создателей.

Особенно доставляет участие в этом "шедевре" министерства культуры Эстонии и эстонского Фонда кино.