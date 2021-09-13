Россию обделили наградами на Венецианском кинофестивале
Обнародован список призеров 78-го Венецианского кинофестиваля.
«Золотого льва» получила картина французского режиссера Одри Диван (Audrey Diwan) «Событие» (L'événement). Обладателем «Серебренного льва» смотра за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за фильм «Cила собаки».
Гран-при жюри была отмечена картина «Рука Бога» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Джон Аркилла за роль в ленте «На работе: пропавшие 8» режиссера Эрика Матти. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшей в картине «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за фильм Соррентино. Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».
Российская картина «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова осталась без наград.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Деньги не пахнут, а кредит по ипотеке и за "Бентли" надо выплачивать. Мерзко все это наблюдать - все эти жалкие потуги современных понтоватых "кинодеятелей" и актеров-однодневок, цена которым пятачок за пучок в базарный день.
Видимо, недостаточно антисоветским, антисталинским оказался фильм.Не показаны "зверства" НКВД и "заградотрядов".Не показано благородство белого офицерья, бандеровцев и лесных братьев.
Даже в Венеции всем уже осточертела убогая антисоветчина про 37-й год, а эти все возят и возят свой шлак по фестивалям.
"Фильм получил поддержку Министерства культуры РФ, фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Eurimages», министерства культуры Эстонии и эстонского Фонда кино. Производством занимались кинокомпании «Место Силы» и LOOKFILM (Россия), Homeless Bob Production (Эстония), Kinovista (Франция). Продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, со-продюсерами — Катрин Кисса, Шарль-Эврар Чехов и Надежда Зайончковская.
Первый показ фильма состоялся в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. Картина будет претендовать на главный приз — Золотого льва."
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Очередная русофобская поделка про "кошмарный сталинский режим" и "кровавых чекистских вурдалаков" пролетел как фанера над Парижем в силу бездарности его создателей.
Особенно доставляет участие в этом "шедевре" министерства культуры Эстонии и эстонского Фонда кино.
Виногдадова судила