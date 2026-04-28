Reinhertz Rose «Найти себя» (рецензия на видеоклип)

Российская группа Reinhertz Rose образовалась не так уж давно, но самобытных фишек в ее творчестве не занимать

Чего только стоит уникальная стилистика коллектива – Movie Rock — подразумевающую ярко выраженный кинематографический элемент, который уже заложен в ткани самих песен. Англоязычный альбом Reinhertz Rose «This life will kill you» (2024) прослеживал эмоции человека от рождения до смерти. При этом в релизе всего пять песен — то есть музыкантам присущ еще и лаконизм вкупе с несомненным умением выделять главное.

Торжество кинематографического метода Reinhertz Rose демонстрирует совершенно новая песня «Найти себя». Погружаться в ее глубины — одно удовольствие, поскольку утяжеленные гитары в сочетании со стильными электронными эффектами делают новинку очень динамичной, ну а высокий и мощный голос фронтмена Никлауса напоминает о зычном красивейшем теноре неоромантика Игоря Журавлева из группы «Альянс». Именно с помощью такой вокальной подачи Reinhertz Rose очень убедительно описывает внутренний поиск — поскольку песня, по сути, обращена к собственному «я», а точнее — к косной социальной маске, которая препятствует подлинной эволюции.

Все эти смыслы красноречиво отражены в видеоклипе на песню «Найти себя», который больше напоминает высокобюджетный короткометражный блокбастер. В антураже вечерней Москвы, поданной в приглушенных тонах, Никлаус садится в вагон метро и полностью отключается от внешних впечатлений, надев на голову наушнике. И тут же оказывается в эпицентре некоего столичного уличного квеста, на кону которого — его собственная судьба. Краски становятся ярче и насыщеннее, несмотря на темное время суток, а в каждом движении героя — все больше силы и решимости.

В финале герой вдруг пробуждается все в том же вагоне метро. Было ли увиденное им просто сном или же неким откровением, которое радикально изменит его жизнь — каждый волен решать для себя сам. Несомненно одно: клип так и просится на большие экраны. Будем надеяться, что когда-нибудь Reinhertz Rose устроит его премьеру в каком-нибудь уютном кинотеатре, как это уже практикует, скажем, группа F.P.G.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации