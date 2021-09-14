Андрей Звягинцев оказался в крайне тяжелом состоянии в Германии

09:30 14.09.2021

Режиссер Андрей Звягинцев находится в крайне тяжёлом состоянии.

Создатель «Нелюбви» проходит лечение в Германии от последствий заражения COVID-1, заболев еще в начале июля. Болезнь протекала тяжело: в том же месяце его госпитализировали в Федеральный научно клинический центр ФМБА.

В итоге его выписали, но спустя неделю режиссёру стало плохо, и его госпитализировали в городскую больницу имени Давыдовского. Через некоторое время состояние режиссёра ухудшилось – у него диагностировали почти 90% поражение лёгких, сообщает Baza.

Позже Андрея Звягинцева перевезли в одну из клиник Германии, он проходит лечение там. Сейчас тесты на коронавирус у режиссера отрицательные, однако его лёгкие до сих пор сильно поражены. Врачи от прогнозов воздерживаются.