Девяностолетний актер «Звездного пути» стал самым старым космонавтом

13:48 14.10.2021

Сыгравший роль капитана звездолёта «Энтерпрайз» Тиберия Кирка Уильям Шетнер в теле- и кинофраншизе «Звёздный путь», совершил 13 октября 2021 года запланированный полет в космос.

Девяностолетний канадский актер в составе экипажа Blue Origin Джеффа Безоса поднялся на высоту 100 километров над поверхностью Земли: весь суборбитальный полет занял 11 минут, три из которых астронавты провели в невесомости.

Свой полет Шетнер снимал на видео для будущего документального фильма. Актер стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе.