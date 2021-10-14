Девяностолетний актер «Звездного пути» стал самым старым космонавтом

Девяностолетний актер «Звездного пути» стал самым старым космонавтом

Сыгравший роль капитана звездолёта «Энтерпрайз» Тиберия Кирка Уильям Шетнер в теле- и кинофраншизе «Звёздный путь», совершил 13 октября 2021 года запланированный полет в космос.

Девяностолетний канадский актер в составе экипажа Blue Origin Джеффа Безоса поднялся на высоту 100 километров над поверхностью Земли: весь суборбитальный полет занял 11 минут, три из которых астронавты провели в невесомости.

Свой полет Шетнер снимал на видео для будущего документального фильма. Актер стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе.

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