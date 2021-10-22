Алек Болдуин застрелил человека на съемках своего фильма

Алек Болдуин застрелил человека

Один человек погиб и еще один находится в критическом состоянии в результате инцидента на съемочной площадке голливудского фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли, сообщает портал TMZ.

По данным издания, во время съемок вестерна, оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, выстрелило, ранив оператора и режиссера. Женщина-оператор скончалась в больнице города Альбукерка, режиссер находится в критическом состоянии.

Отмечается, что смертельные выстрелы произвел Болдуин. Что именно произошло на съемочной площадке и почему оружие выстрелило, пока не известно. По словам представителя голливудской компании, снимающей фильм, произошел "ошибочный выстрел". Полиция начала расследование.

На время расследования инцидента съемки фильма остановлены. 

Алек Болдуин выступает в фильме не только в качестве актера, но и продюсера. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2021, 13:02
    Гость: Думаю,что

    Трамп очень посочувствует Болдуину. Может быть даже спародирует глицериновые крокодильи слёзы, наигранно рыдающего, как в немом кино, Алека Болдуина.

  2. 24.10.2021, 12:21
    Гость: Алек Болдуин, как то чеховское ружьё,

    которое должно выстрелить. Вот оно и выстрелило. Всю свою карьеру Болдуин играл только мерзавцев и убийц, нет ни одной положительной роли. Очень жалко Галину.

  4. 23.10.2021, 22:59
    Гость: Анна

    Демократы-не левые ОНИ ЗА КАПИТАЛИЗМ,там левый только Сандерс.Республиканцы обвиняют демократов что те впустили в свою партию либералов,как Сандерс. Социалистка Кортез называет партию демократов своим временным попутчиком.

  5. 22.10.2021, 16:39
    Гость: гость

    Какого фига на съёмках используют огнестрел даже с холостыми?!! Для этого пластиковые муляжи есть!

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Родители Москвы собирают подписи против тестов на COVID-19 в школах
«Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта? Чем может ответить Россия?»
Зал заседаний Европарламента
Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии
Путин поблагодарил Европу за экономические санкции
Избранное
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»
«Как утверждают многие эксперты и историки, без помощи Запада СССР не стал бы промышленно развитой страной в тридцатые годы прошлого века»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
«Своя рука – владыка»: президенты, министры и депутаты обеспечили себе заоблачные пенсии
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
Собеседование: как произвести впечатление и устроиться на работу мечты
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
Как заработать на написании книг?
В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца компании Redsys Василия Васина
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?