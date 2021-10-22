Алек Болдуин застрелил человека на съемках своего фильма

06:55 22.10.2021

Один человек погиб и еще один находится в критическом состоянии в результате инцидента на съемочной площадке голливудского фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли, сообщает портал TMZ.

По данным издания, во время съемок вестерна, оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, выстрелило, ранив оператора и режиссера. Женщина-оператор скончалась в больнице города Альбукерка, режиссер находится в критическом состоянии.

Отмечается, что смертельные выстрелы произвел Болдуин. Что именно произошло на съемочной площадке и почему оружие выстрелило, пока не известно. По словам представителя голливудской компании, снимающей фильм, произошел "ошибочный выстрел". Полиция начала расследование.

На время расследования инцидента съемки фильма остановлены.

Алек Болдуин выступает в фильме не только в качестве актера, но и продюсера. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.