Алек Болдуин застрелил человека на съемках своего фильма
Один человек погиб и еще один находится в критическом состоянии в результате инцидента на съемочной площадке голливудского фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли, сообщает портал TMZ.
По данным издания, во время съемок вестерна, оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, выстрелило, ранив оператора и режиссера. Женщина-оператор скончалась в больнице города Альбукерка, режиссер находится в критическом состоянии.
Отмечается, что смертельные выстрелы произвел Болдуин. Что именно произошло на съемочной площадке и почему оружие выстрелило, пока не известно. По словам представителя голливудской компании, снимающей фильм, произошел "ошибочный выстрел". Полиция начала расследование.
На время расследования инцидента съемки фильма остановлены.
Алек Болдуин выступает в фильме не только в качестве актера, но и продюсера. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трамп очень посочувствует Болдуину. Может быть даже спародирует глицериновые крокодильи слёзы, наигранно рыдающего, как в немом кино, Алека Болдуина.
которое должно выстрелить. Вот оно и выстрелило. Всю свою карьеру Болдуин играл только мерзавцев и убийц, нет ни одной положительной роли. Очень жалко Галину.
это не холодное оружие.
Демократы-не левые ОНИ ЗА КАПИТАЛИЗМ,там левый только Сандерс.Республиканцы обвиняют демократов что те впустили в свою партию либералов,как Сандерс. Социалистка Кортез называет партию демократов своим временным попутчиком.
Какого фига на съёмках используют огнестрел даже с холостыми?!! Для этого пластиковые муляжи есть!