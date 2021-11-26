Леру Кудрявцеву отказались обслуживать на почте из-за отсутствия маски

Лера Кудрявцева отказалась от маски

Лера Кудрявцева возмутилась, что ее отказались обслуживать на почте без защитной маски.

Телеведущей не выдали посылку и письмо. «Я попросила показать мне, где написано, что вы мне не можете отдать заказное письмо и бандероль, если у меня нет маски, - написала она. - И мне принесли указ мэра Москвы, я полчаса читала его и не нашла ни слова про то, что меня нельзя обслужить без маски. Я причем спокойно говорила, не повышала голос. Сотрудник, понимая, что там ничего этого нет, сам прибежал с камерой со словами: «Вот пришла к нам Лера Кудрявцева на почту похайпиться, у нас зарплата 30 тысяч рублей, мы законы не делаем».

Произошедшее выбило ведущую из колеи. «Ну надевайте маску! С..., будете стадом, надевайте! — возмутилась она. — Я тоже ношу, но меня заставлять не надо. Никто не имеет право меня заставлять. Я хожу в масках, да. Я берегу пожилых людей, но это мое желание, когда захочу это сделать. Не пишите мне фигни: «Носите маску». Я буду носить, когда захочу! Не бесите меня!»  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.11.2021, 14:26
    Гость: ха ха ха

    штрафовать безмасочников А вот Владимир Владимирович маску не носит, он привился и не боится заразится, так чего ты так переживаешь за других?Пусть боятся те кто не привит, а маска от вируса не спасает.

  4. 26.11.2021, 14:12
    Гость: Не валяющему

    теми это КТО? Любой закон подписывается ответственным лицом и закрепляется печатью, остальное это маккулатура, которая не подойдёт и для туалетной бумаги.

  5. 26.11.2021, 13:46
    Гость: да вы шо?

    Сейчас без маски даже женщины с низкой социальной ответственностью клиентов не обслуживают.

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