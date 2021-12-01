Дегтярев инициирует съемки вестерна об укравшем золото рыжем медведе

Дегтярев инициирует съемки вестерна об укравшем золото рыжем медведе

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о своем патронаже съемок на Дальнем Востоке исторического вестерна.

Фильм, по мнению чиновника, должен привлечь туристов в отдаленный российский регион. «У меня в телефоне я чем занимался – я утверждал синопсис фильма, который называться будет «Умальта». Жанр фильма - вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм», - сказал Дегтярев на стратегической сессии по созданию проектов социально-экономического развития Хабаровского края.

Глава края отметил, что сюжет разворачивается осенью 1916 года. "Убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь Егор Лесной становится очевидцем происшествия, а умирающий эвенк сообщает, что золото украл рыжий медведь», - отметил Дегтярев.

Далее, со слов губернатора, егерь собирает отряд из работников артели и отправляется искать похитителей золота. «Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровским краем, даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы. Локации - в Петербурге и в Хабаровском крае, будем снимать, потратим на это 200 миллионов, Фонд кино – 100, Минкультуры России – 70, Минкультуры Хабаровского края - до 50, внебюджет - до 50, петербуржцы готовы до 30 дать... Только так мы сможем привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год», - сказал глава региона.  

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