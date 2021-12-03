Умерла народная артистка России Нина Ургант

17:14 3.12.2021

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра. У нее была прогрессирующая болезнь Паркинсона.

Нина Ургант — лауреат Государственной премии СССР, а также специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Сыграла в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал» и других. Всего на ее счету свыше 50 ролей.