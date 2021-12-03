Умерла народная артистка России Нина Ургант
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра. У нее была прогрессирующая болезнь Паркинсона.
Нина Ургант — лауреат Государственной премии СССР, а также специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Сыграла в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал» и других. Всего на ее счету свыше 50 ролей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отец — Николай Андреевич Ургант, обрусевший эстонец, офицер НКВД.
Мать — Мария Петровна Ургант - русская.
По сути вопроса - присоденяйся к ней, и я буду очень рад.
Кто эта артистка по 5 графе?
Спрашиваю чтобы скорбеть или радоваться.
А пятнистый губач как будто вечный. Точно Сатана.
этой актрисе ,фактически,одной роли.Ничего в кинематографе не сделала яркого.но народную получила.Вот так.
Врастаем в землю тут...