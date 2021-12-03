Умерла народная артистка России Нина Ургант

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра. У нее была прогрессирующая болезнь Паркинсона.

Нина Ургант — лауреат Государственной премии СССР, а также специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Сыграла в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал» и других. Всего на ее счету свыше 50 ролей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 21:39
    Гость: Гражданину г

    Отец — Николай Андреевич Ургант, обрусевший эстонец, офицер НКВД.
    Мать — Мария Петровна Ургант - русская.
    По сути вопроса - присоденяйся к ней, и я буду очень рад.

  3. 03.12.2021, 20:11
    Гость: Уходит батальон, боец за бойцом. Жалко.

    А пятнистый губач как будто вечный. Точно Сатана.

  4. 03.12.2021, 20:05
    Гость: царствие небесное

    этой актрисе ,фактически,одной роли.Ничего в кинематографе не сделала яркого.но народную получила.Вот так.

Все комментарии (9)
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