Сокуров принес извинения главе СПЧ за спор с Путиным

01:41 18.12.2021

Режиссер Александр Сокуров направил главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву обращение, содержащее извинения по поводу своего недавнего спора с Владимиром Путиным.

В послании Сокуров извинился перед членами совета за свои высказывания на встрече совета с президентом Владимиром Путиным, заявив, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха. «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — написал он.

В ответ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что режиссеру не за что было извиняться. Также чиновник среагировал на заявление Сокурова об угрозах, попросил правоохранительные органы быть начеку, но признав опасность преувеличенной.

Девятого декабря Сокуров вступил в полемику с Путиным на заседании СПЧ. Режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Президент посчитал эти инициативы несвоевременными.