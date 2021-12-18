Сокуров принес извинения главе СПЧ за спор с Путиным

Сокуров извинился перед Путиным за спор с ним

Режиссер Александр Сокуров направил главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву обращение, содержащее извинения по поводу своего недавнего спора с Владимиром Путиным.

В послании Сокуров извинился перед членами совета за свои высказывания на встрече совета с президентом Владимиром Путиным, заявив, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха. «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — написал он.

В ответ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что режиссеру не за что было извиняться. Также чиновник среагировал на заявление Сокурова об угрозах, попросил правоохранительные органы быть начеку, но признав опасность преувеличенной.

Девятого декабря Сокуров вступил в полемику с Путиным на заседании СПЧ. Режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Президент посчитал эти инициативы несвоевременными.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2021, 05:51
    Гость: Racio

    Ну вот и итог - не спорь с властью. Видно, дали человеку понять, что подобные публичные высказывания, могут дорого обойтись автору. Лучше бы молчал, чтобы потом не позориться.

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