Самые ожидаемые фильмы 2022 года

21:41 1.02.2022

2021 стал годом возрождения кино: появились новые идеи, свежие взгляды на мир, который уже никогда не будет прежним. Но это только начало, и 2022 год предложит нам не меньше горячих, ожидаемых новинок.

В этом списке собраны премьеры, которые вы точно не должны пропустить, если хотите оставаться в курсе событий мира кино! Если по каким-то причинам не получится посетить кинотеатр - вы всегда можете посмотреть данные картины онлайн на сайте https://kinodex.me/filmy-2022/ без регистрации и подписки.

Аватар 2

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения

Премьера в РФ: 15 декабря 2022

Продолжение всеми любимого фантастического триллера мы увидим спустя 13 лет после выхода первой части. Джеймс Кэмерон, режиссёр картины, сообщил, что "Аватар 2" готов к выходу на экраны, и ведётся активная работа над "Аватар 3".

Сюжет строится вокруг главных героев Джейка и Нейтири и их троих детей. Ключевым моментом в любовной истории станет ссора супругов, которую нам предстоит увидеть глазами их маленькой дочери. Удастся ли уже полюбившейся паре сохранить семью? Этот вопрос волнует многих, но Джеймс Кэмерон не спешит раскрывать всех подробностей картины. Однако он намекнул на появление в этой части и в следующих фильмах Грейс Огустин, чья душа навеки поселилась в Эйве. Как отмечает режиссёр, она предстанет в непривычном, новом облике. Ходят слухи и о возрождении антогониста Майлза Куоритча, а значит, нас ждут ожесточённое противостояние и впечатляющие бои.

Также известно, что зрителям предстоит познакомиться с завораживающим подводным миром Пандоры и его обитателями, кланом Меткайина, "повелителями глубин", что подтверждает подзаголовок "Путь воды". Одну из хозяек вод по имени Ронал сыграет великолепная Кейт Уинслет. Также в создании шедевра приняли участие Вин Дизель и Уна Чаплин, внучка знаменитого Чарли Чаплина.

Необычный актёрский состав, кадры подводных съёмок, интрига в сюжете – и это только вершина айсберга! 16 декабря 2022 – величайшая премьера года, которую вы не должны пропустить!

Джон Уик 4

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, криминал

Премьера в РФ: 26 мая 2022

Самый ожидаемый и во многом загадочный боевик предстоящего года. Фильм должен был увидеть свет уже этой весной, но из-за ситуации с Covid-19 глава Lionsgate перенёс дату премьеры на 27 мая 2022.

Режиссёр Чад Стахелски всё ещё держит сюжет в тайне, что только подогревает желание зрителей увидеть картину. Однако известно, что в съёмках принял участие Донни Йен, известный по роли в фильме "Изгой один. Звёздные войны: истории". Он сыграл роль старого друга профессионального убийцы по прозвищу Баба-яга. Фильм будет складываться вокруг их взаимоотношений и борьбы с общими врагами.

На экраны вернутся потрясающий Киану Ривз в главной роли, Лоуренс Фишбёрн, сыгравший Короля Бауэри, и Ян МакШейн, известный по роли Уинстона, управляющего отелем Континенталь.

Сюжет фильма, как и сам Уик, окутан пеленой тайн, что даёт повод для размышлений любителям кинодискуссий и интересных теорий. Однако точно известно, что у Джона Уика не будет счастливого финала, о чём сообщил сам автор.

Нет сомнений в том, что развязка в серии блестящих боевиков с Киану Ривзом станет ярким событием 2022 года.

Бэтмен

Страна: США

Жанр: боевик, драма, криминал, детектив

Премьера в РФ: 3 марта 2022

Нам предстоит по-новому взглянуть на историю известного борца с преступностью, роль которого исполнит Роберт Паттинсон.

Съёмками нового фильма занимаются Warner Bros и режиссёр Мэтт Ривз, вдохновлённый серией комиксов "Долгий Хэллоуин". Идея картины – раскрыть образ Брюса Уэйна как детектива и углубиться в внутренний мир героя. За его плечами уже немало победоносных сражений со злодеями Готэма, но Брюс всё ещё пытается ужиться с образом супергероя. Авторы кино обещают нам рассказать о непростом этапе становления в жизни персонажа.

Говоря о злодеях, нельзя не упомянуть о роли Пола Дано, сыгравшего Загадочника, антагониста фильма. На экраны также вернётся известный враг Бэтмена, Пингвин, роль которого исполнит Колин Фаррел. В фильме также появятся Двуликий, Светлячок и Безумный Шляпник. Криминальную новеллу наполнят образы мафиози Фальконе (Джон Туртурро), чьим прообразом считается Дон Корлеоне, честного комиссара Гордона (Джеффри Райт) и верного дворецкого семьи Уэйн Альфреда (Энди Сёркис).

Самая громкая премьера удивительной истории, сочетающей в себе супергеройский боевик и детективный сюжет, назначена на 3 марта 2022 года.

Морбиус

Страна: США

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, фэнтези

Премьера в РФ: 24 марта 2022

2022 год по истине богат на фильмы о любимых героях комиксов. Проект Sony и режиссёрская работа Даниэля Эспиносы выйдет на большие экраны уже 21 января 2022 года.

Главный герой – профессор биохимии Майкл Морбиус (Джаред Лето). По сюжету учёный разрабатывает сыворотку для излечения своей тяжёлой болезни. Основу лекарства составляет кровь летучей мыши. Последствия использования этого состава оказались неконтролируемы. Герой превращается в настоящего плотоядного зверя, чья жажда крови неутомима. Важной фигурой в этой истории является древнее существо Голод – одна из причин ужасающих изменений в облике Морбиуса.

Фантастический боевик о человеке-вампире, жизнь которого раз и навсегда изменил эксперимент, привлечёт фанатов комиксов Marvel, любителей триллеров и ужасов. Этот фильм по праву можно назвать самой необычной новинкой предстоящего киносезона.

Смерть на Ниле

Страна: США, Великобритания

Жанр: детектив, криминал, драма

Премьера в РФ: 10 февраля 2022

20th Century Fox и режиссёр Кеннет Брана представят экранизацию одного из лучших Романов "восточного цикла" Агаты Кристи, по отзывам критиков.

Так, в 1937 году Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) после раскрытия запутанного дела в "Восточном экспрессе" решает отправиться в круиз на пароходе в Египте. Однако и в отпуске его настигает работа. Величайший сыщик вновь оказывается погружённым в интриги светского общества. Ему во что бы то ни стало необходимо выяснить, кто убил Линнет Риджуэй, юную богатую особу, чью роль сыграет прекрасная Галь Гадот. Однако дело не так просто, как кажется. Ведь девушка успела обзавестись внушительным числом недоброжелателей. Например, её служанка затаила обиду за несдержанное обещание о финансовом вознаграждении, и подруга Линнет могла иметь серьёзные намерения отомстить погибшей, ведь героиня увела у неё жениха. Также репутация писательницы Саломе Оттерборн значительно пострадала после иска, поданного Риджуэй. Роскошная жизнь и драгоценности, вызывающие зависть у окружения, тоже могли стать причиной жестокого убийства на пароходе.

Пуаро предстоит сложная работа, ведь преступник всё ещё скрывается на борту, где собрались самые разные гости: от светских львиц до криминальных элементов.

А развязку необычайных приключений бельгийского сыщика в деле об убийстве миллионерши зрители узнают уже 10 февраля 2022 года.

Предстоящий год подарит нам много интригующих новинок и новых впечатлений.

Так что смело бронируйте лучшие места в кинотеатрах и наслаждайтесь прекрасным кино!