Минпромторг показал полностью собранный по серийной технологии Superjet

Самолет Сухой Superjet 100 © KM.RU, Кирилл Зыков

Минпромторг РФ показал полностью собранный по серийной технологии импортозамещенный самолет Superjet.

Для дополнительного комфорта на пассажирских креслах установлены подголовники. Основные панели и полки интерьера изготавливаются в Казани компанией "Авиационные интерьеры", а кресла в Дубне ОКБ "Аэрокосмические системы", пишет РИА Новости.

"Полки изготовлены из прочного и легкого материала, имеют монолитность, отсутствует дребезжание", - рассказал ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.

Представленный самолет на данный момент готовится к показу на выставке в Индии Wings India 2026 в конце января.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2026, 15:30
    Гость: Дааа!

    Сколько великих дел!
    Грохнули сертифицированный Ту-334 с готовым, полностью оплаченным, серийным производством в Луховицах!
    Убили начавшееся крупносерийное производство в Воронеже Ан-148-го - без пяти секунд полностью российского (Ф-1 осталось купить и права "тайпхолдера", а "Салют" был готов на все сто процентов Д-436 сам делать, тоже бумажку недорогую подписать осталось).
    Оттянули силы и деньги КБ Сухого, а заодно, КнАПО и "Сатурна" от темы Су-57 (до сих пор - ни два, ни полтора, одни потуги!)
    Ну, само собой, бюджетец подоили по-полной, "обещавши жениться, но, понимаешь, не срослось..").
    И чо?
    Как там орал "на Таганке" В.С.Высоцкий, будучи Хлопушей: "Я хочу видеть этого человека!"
    Ни фига!
    Эта популяция - непотопляема и неистребима!
    (даже умирать не обидно, тем, кому за ...десят - одна радость)

  3. 19.01.2026, 14:46
    Гость: сов чел

    "Дальнейшую судьбу этой площадки прорабатывают коллеги из "РТ-Капитал" - эта компания занимается непрофильными активами. Уверен, будет принято оптимальное решение, с учетом всех нюансов", - заявил Сердюков на выставке Dubai Airshow.

    Он отметил, что более 50 га территории бывшего завода "МиГа" у метро Динамо в Москве уже непригодны для авиационного производства: "Во-первых, это черта мегаполиса, оживленный район. Во-вторых, вся инфраструктура вокруг завода претерпела радикальные изменения. Например, взлетного поля на Ходынке, как известно, нет давным-давно".

    "Заброшенных" производственных площадей нет - это неподходящее определение. В районе станции метро Динамо есть территория, где ранее располагалось производство. Эта площадка уже не используется для строительства самолетов, так как производственные задачи перераспределены между предприятиями за пределами города", - сказал Сердюков.

    В июле глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация рассчитывает продать часть старых производственных площадей ОАК на севере Москвы.

    "По площадям,

  4. 19.01.2026, 14:45
    Гость: герои

    Судьбу бывшего завода "МиГа" у метро "Динамо" определит структура "Ростеха"

    21 ноября 2019 г., AEX.RU – Судьбой старых производственных площадей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), расположенных вдоль Ленинградского проспекта в Москве, занимается "дочка" Ростеха - "РТ-Капитал". Об этом рассказал глава авиакластера госкорпорации Анатолий Сердюков, сообщает "Интерфакс".

  5. 19.01.2026, 14:32
    Гость: Только вот

    "забывают" сказать о том, что он создан на базе очень устаревшего самолёта "Dornier Do-728" и мало того, что далеко не лучший проект куплен в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ его стоимости, так ещё и ввалили в его доработку ещё, как минимум столько же, за сколько купили и конца этому распилу госбюджета не видно.
    А ведь был готовый гораздо более лучший и современный проект Ту-214, затем Ту-224, но это "не наш путь", мы, как всегда "идём своим путём...

Все комментарии (28)
