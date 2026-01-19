Минпромторг показал полностью собранный по серийной технологии Superjet
Минпромторг РФ показал полностью собранный по серийной технологии импортозамещенный самолет Superjet.
Для дополнительного комфорта на пассажирских креслах установлены подголовники. Основные панели и полки интерьера изготавливаются в Казани компанией "Авиационные интерьеры", а кресла в Дубне ОКБ "Аэрокосмические системы", пишет РИА Новости.
"Полки изготовлены из прочного и легкого материала, имеют монолитность, отсутствует дребезжание", - рассказал ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.
Представленный самолет на данный момент готовится к показу на выставке в Индии Wings India 2026 в конце января.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Сколько великих дел!
Грохнули сертифицированный Ту-334 с готовым, полностью оплаченным, серийным производством в Луховицах!
Убили начавшееся крупносерийное производство в Воронеже Ан-148-го - без пяти секунд полностью российского (Ф-1 осталось купить и права "тайпхолдера", а "Салют" был готов на все сто процентов Д-436 сам делать, тоже бумажку недорогую подписать осталось).
Оттянули силы и деньги КБ Сухого, а заодно, КнАПО и "Сатурна" от темы Су-57 (до сих пор - ни два, ни полтора, одни потуги!)
Ну, само собой, бюджетец подоили по-полной, "обещавши жениться, но, понимаешь, не срослось..").
И чо?
Как там орал "на Таганке" В.С.Высоцкий, будучи Хлопушей: "Я хочу видеть этого человека!"
Ни фига!
Эта популяция - непотопляема и неистребима!
(даже умирать не обидно, тем, кому за ...десят - одна радость)
Равняться на худших - это наше "усë"!
Валяй дальше!
"Дальнейшую судьбу этой площадки прорабатывают коллеги из "РТ-Капитал" - эта компания занимается непрофильными активами. Уверен, будет принято оптимальное решение, с учетом всех нюансов", - заявил Сердюков на выставке Dubai Airshow.
Он отметил, что более 50 га территории бывшего завода "МиГа" у метро Динамо в Москве уже непригодны для авиационного производства: "Во-первых, это черта мегаполиса, оживленный район. Во-вторых, вся инфраструктура вокруг завода претерпела радикальные изменения. Например, взлетного поля на Ходынке, как известно, нет давным-давно".
"Заброшенных" производственных площадей нет - это неподходящее определение. В районе станции метро Динамо есть территория, где ранее располагалось производство. Эта площадка уже не используется для строительства самолетов, так как производственные задачи перераспределены между предприятиями за пределами города", - сказал Сердюков.
В июле глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация рассчитывает продать часть старых производственных площадей ОАК на севере Москвы.
"По площадям,
Судьбу бывшего завода "МиГа" у метро "Динамо" определит структура "Ростеха"
21 ноября 2019 г., AEX.RU – Судьбой старых производственных площадей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), расположенных вдоль Ленинградского проспекта в Москве, занимается "дочка" Ростеха - "РТ-Капитал". Об этом рассказал глава авиакластера госкорпорации Анатолий Сердюков, сообщает "Интерфакс".
"забывают" сказать о том, что он создан на базе очень устаревшего самолёта "Dornier Do-728" и мало того, что далеко не лучший проект куплен в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ его стоимости, так ещё и ввалили в его доработку ещё, как минимум столько же, за сколько купили и конца этому распилу госбюджета не видно.
А ведь был готовый гораздо более лучший и современный проект Ту-214, затем Ту-224, но это "не наш путь", мы, как всегда "идём своим путём...