Минпромторг показал полностью собранный по серийной технологии Superjet

10:53 19.01.2026

Минпромторг РФ показал полностью собранный по серийной технологии импортозамещенный самолет Superjet.

Для дополнительного комфорта на пассажирских креслах установлены подголовники. Основные панели и полки интерьера изготавливаются в Казани компанией "Авиационные интерьеры", а кресла в Дубне ОКБ "Аэрокосмические системы", пишет РИА Новости.

"Полки изготовлены из прочного и легкого материала, имеют монолитность, отсутствует дребезжание", - рассказал ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.

Представленный самолет на данный момент готовится к показу на выставке в Индии Wings India 2026 в конце января.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.