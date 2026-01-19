В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока

Споттинг в Домодедово © KM.RU, Роман Погодаев

Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. 

Программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации продлена до 2027 года. Как рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех», речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, им до 30 лет.

Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В числе получателей — Red Wings и другие компании.

При этом расконсервируются не только отечественные, но и иностранные воздушные суда. Количество летающих на регулярных маршрутах двухпалубных Boeing 747 может удвоиться в 2026–2027 годах. Так, авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум действующим широкофюзеляжным лайнерам еще два, доставшихся ей после банкротства «Трансаэро» в 2015–2016 годах. Эти самолеты ранее выполняли рейсы на российских и иностранных маршрутах, но были поставлены на хранение в пандемию коронавируса.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2026, 00:42
    Гость: Так они и сейчас посмеиваются

    Не они же будут летать на плохих самолётах, а мы. Они-то себе хорошие купят на востоке или на юге

  3. 19.01.2026, 23:15
    Гость: VKPb

    Ил-86 и Ил-96 лучшие из лучших в своём роде, как и многие другие лайнеры из СССР, включая Ту-144, позорно преданный в Ле-Бурже Британскому Империализму Ми6, для проталкивания тайно проданного «предателями» им же «Конкорда!» Можно вернуть и Ту-144, при Возрождении России-СССР ресурсов более чем достаточно для Сверхзвуковой Пассажирской Авиации! По сути у Авиации СССР почти нет конкурентов, старые Боинги и дохлая экономика Британии-США летает на дремучей сигаре и ничего лучше не создали за последние десятки и десятки лет! Позор Британского империализма что летают на старье, «Советских Вязанках Сталинской Р-7» в космос на Советской «МКС», и дурят всем головы своей «Бритоидеологией» как не так В.И.Ленин, с рекламой своих агентов Ми6 Власова и Бандеры, в общем как и Гитлера с Геббельсом и Пол-Потом, которых они потом «слили», и тихо-громко ликвидировали.
    Любое возрождение авиации СССР, даже на уровне ремонта и восстановления есть крайне позитивный шаг в будущее, вместо Британскому Ми6 поклонению, которое они растоптали ЛжеПандемией массовых убийств и войной Республик СССР ...

Все комментарии (26)
