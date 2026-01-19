В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока

17:36 19.01.2026

Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году.

Программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации продлена до 2027 года. Как рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех», речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, им до 30 лет.

Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В числе получателей — Red Wings и другие компании.

При этом расконсервируются не только отечественные, но и иностранные воздушные суда. Количество летающих на регулярных маршрутах двухпалубных Boeing 747 может удвоиться в 2026–2027 годах. Так, авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум действующим широкофюзеляжным лайнерам еще два, доставшихся ей после банкротства «Трансаэро» в 2015–2016 годах. Эти самолеты ранее выполняли рейсы на российских и иностранных маршрутах, но были поставлены на хранение в пандемию коронавируса.