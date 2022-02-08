Убытки российского кино за январь близки к миллиарду рублей

14:39 8.02.2022

В январе 2022 года убытки от кинопроката составили 980 млн руб.

Итоговые же убытки по прошедшему году в оценке экономиста Сергея Лаврова от театрального показа исчисляются 8.6 млрд руб. За период с 1 по 30 января 2022 года в отечественный кинопрокат вышли 11 новых российских релизов, 3 релиза стартовали 30 декабря 2021 года и ещё 4 релиза 2021 года показывались в наших кинотеатрах в январе 2022 года.

Среди новых отечественных релизов 2022 года была одна копродукция нашей страны с Нидерландами – это микробюджетная документально-экспериментальная драма «Обходные пути». Совместными усилиями эти 18 российских релизов собрали с 1 по 30 января 2022 года 2 млрд 616 млн руб. Но при этом только на производство без учета затрат на маркетинг и выпуск в прокат этих 18 релизов было потрачено 2 млрд 288 млн руб, сообщают «Новые Известия». После того, как кинотеатры забрали себе половину суммы общих кассовых сборов (1 млрд 308 млн руб), убытки индустрии только от театрального показа российского кино в январе 2022 года составили уже 980 млн руб.

Наиболее ощутимый урон понесли среди них фантастический триллер «Звёздный разум» (касса – 5.7 млн руб при бюджете 202.4 млн руб), ретро-мелодрама «Портрет незнакомца» (касса – 1.7 млн руб при бюджете 164.8 млн руб), военная драма «Мария. Спасти Москву» (касса – 2 млн руб при бюджете 86.2 млн руб/по другим данным – 180 млн руб) и семейная комедия «Тайна» (касса – 1.54 млн руб при бюджете 100 млн руб). Среди 11 новых отечественных релизов января 2022 года кассовым хитом стала только комедийная мелодрама «Свингеры», собравшая 84.7 млн руб при бюджете 60 млн руб.