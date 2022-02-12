"Эйфория": сериал-провокация 2022 года

Сейчас крайне сложно удивить киномана новыми сериалами. 

"Сериалы смотреть онлайн бесплатно" - это один из самых популярных запросов в любом браузере. В этой статье мы поговорим про сериал «Эйфория» - одного из самых провокационных и топовых сериалов 2022.

Фабула

Эта подростковая драма о поколении зумеров, спродюсированная, кстати говоря, репером Дрейком, рассказывает о каждом герое: о его детстве, психологических травмах, о его романтических и дружеских отношениях. Очень откровенная, болезненная и красивая картинка о жизни американских подростков.

О событиях подростков нам рассказывает семнадцатилетняя Ру, только что вышедшая из рехаба. У нее куча проблем, начиная с ненавистной школы и заканчивая психологически неустойчивым настроением. С этими трудностями она не справляется и начинает снова употреблять в тайне от своей семьи, но случайно встречается с трансдевушкой, которая становится ее близкой подругой, а скоро и любовью всей жизни. Благодаря этой девушке, Джулс, она уходит в завязку, но надолго ли хватит ее чувств?
Эйфория остается трендовой и оставляет после каждой серии зачастую необъяснимые эмоции благодаря раскрытию героев. Они не показаны как среднестатистические подростки средней школы со своими максималистскими проблемами.

Создателям удалось передать образ, до боли знакомый всем нам, сломленных проблематичных персонажей, которые переживают свой кризис взросления. Не всегда получается пережить расставание исключительно лежа в постели, здесь герои от безысходности и боли обращаются в состояние «наркотического кайфа», о чем в итоге жалеют. Говоря о теме наркотиков в сериале, то она одна из главных. Однако она показана слишком идеализированно и последствия не особо-то и пугают.

Главные герои

Говоря о персонажах, то каждому из них хочется посочувствовать и снять отдельный сериал. Беды наркоманки Ру кажутся менее драматичными на фоне трансдевушки, которая по ночам ездит в мотель и занимается сексом с мужчинами из «тиндера». После просмотра задумываешься кого больше жаль: отца семейства, который снимает на камеру жестокий секс или сына, который эти ролики смотрел детстве и перенял его сексуальное поведение. А Кэтт, которая превратилась из тихони в доминатрикс с личным аккаунтом на Pornhub, наоборот иногда вызывает даже чувство гордости за смелость.

Создатели органично чередуют сцены с несчастьем героев, докидывая им проблем в самые неподходящие моменты их жизни, будто бы желая им никогда не выбраться из этой рутины мрака, со сценами наслаждения и любви, эта атмосфера особенно прослеживается в отношениях Ру и Джулс.

«Эйфория» отчасти гениально снятый сериал со своей эстетикой, топовым кастом, чья личная жизнь активно обсуждается в интернете. Сериал продлили на третий сезон, кажется для того, чтобы герои могли вдоволь настрадаться, хочется верить, что он не уйдет в обычную мыльную оперу с пустотой душ героев. Сериал посмотреть стоит однозначно, чтобы составить собственное мнение и возмущаться на тему «как правильно снять дик пик».

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