Лучший сценарист — это жизнь: 7 русских фильмов, основанных на реальных событиях

13:52 1.03.2022

Среди российских фильмов, снятых по реальным событиям, можно найти разные захватывающие сюжеты: борьба за звание чемпиона мира по шахматам, один день из жизни врача, авария на космической станции, катастрофа ледокола и другие.

На Okko вышел фильм «Чемпион мира», смотреть (6+) его можно 30 дней за 1 рубль при оформлении подписки (ознакомьтесь с условиями акции). В основе фильма реальная история многомесячной битвы за звание чемпиона мира по шахматам, которая в 1978 году развернулась на Филиппинах между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Самое время вспомнить, каким еще русским фильмам сама жизнь подкинула отличный сценарий. Предлагаем наш небольшой список хороших российских фильмов снятых по реальным событиям.

«Чемпион мира»

Кажется, что шахматы — довольно скучная игра для интеллектуалов-домоседов, в жизни которых не происходит ничего стоящего. Но на самом деле это мир, в котором есть место невероятному накалу страстей и драме. Например, в 1978 году за звание чемпиона мира боролись советский спортсмен Анатолий Карпов и недавно бежавший из СССР Виктор Корчной. Их борьба была не только соревнованием двух умнейших шахматистов, но и захватывающим политическим противостоянием, за которым с азартом следил весь мир. Главные роли в интересном кино, рассказывающем об этом событии, играют Константин Хабенский и Иван Янковский.

«Доктор Лиза»

Художественный фильм об одном дне из жизни врача, филантропа и основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. С утра доктор Лиза собиралась отмечать с семьей тридцатилетие свадьбы, но её телефон, как обычно, разрывается. И женщина, забыв о себе, помогает найти обезболивающее для умирающего от рака ребёнка, сталкивается с необъяснимо жесткими российскими законами и организовывает ужин для бездомных, которым больше не на кого рассчитывать. Биографическая драма Оксаны Карас, заглавную роль в которой сыграла Чулпан Хаматова, получила пять номинаций на премию «Ника».

«Салют 7»

В начале 1985 года законсервированная советская космическая станция «Салют-7», перестала отвечать на сигналы ЦУПа и полностью потеряла управление. Чтобы не допустить её непредсказуемого падения на Землю, в космос был отправлен корабль «Союз Т-13». Миссия его экипажа была беспрецедентна и опасна: впервые в истории мировой космонавтики пилоты должны были вручную пристыковаться к неуправляемому объекту, а потом починить все вышедшие из строя системы станции. В реальности эту операцию провели космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, но в фильме, сценарий которого основан на дневниках последнего, их фамилии изменены, так как некоторые события, детали и нюансы были упрощены или усилены. Картина Клима Шипенко была удостоена премии «Золотой орёл» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший монтаж фильма», а также премии «Ника» за «Лучшую операторскую работу».

«Ледокол»

Уходя от столкновения с огромным айсбергом, ледокол «Михаил Громов» оказывается зажат и повреждён тяжелым антарктическим льдом. Экипаж судна задраивает пробоины и начинает ждать спасения. Но судно, которое может помочь людям и кораблю, находится очень далеко. Так начинается вынужденный дрейф, продлившийся 133 дня, полных опасности, зловещей тишины и невыносимого холода. В основе сценария фильма-катастрофы Николая Хомерики лежит реальный случай, произошедший в 1985 году с ледоколом «Михаил Сомов».

«Шугалей»

Жизненный и социально важный боевик о ливийской гражданской войне и российских ученых Максиме Шугалее и Александре Прокофьеве. Социологи отправились в раздираемую внутренними конфликтами страну, чтобы изучить и проанализировать обстановку. Узнав, что сбор данных грозит им арестом, исследователи и их переводчик Самер Суэйфан попытались покинуть Ливию, но получилось это только у Прокофьева. Шугалей и Суэйфан были взяты в плен и помещены в тюрьму «Митига», известную ужасными условиями содержания и пытками. Премьера фильма состоялась до того, как Шугалей оказался на свободе, поэтому продолжение их истории рассказано в фильмах «Шугалей 2» и «Шугалей 3».

«Собибор»

Военная драма рассказывает о единственном успешном массовом побеге узников из нацистского лагеря смерти Собибор. Все, кто оказался в нём, были обречены на смерть, но советский офицер Александр Печерский решил сопротивляться до последнего вместо того, чтобы покорно ждать казни. За три недели он смог спланировать и организовать интернациональное восстание и вывести на свободу несколько сотен заключенных. Режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли стал Константин Хабенский, а руководителя Собибора сыграл Кристофер Ламберт.

«Битва за Севастополь»

Военная психологическая драма основана на биографии легендарной и самой успешной в мировой истории женщины-снайпера Людмилы Павличенко, уничтожившей за первый год Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии. Главную роль в фильме, получившем номинации на главные премии «Ника» и «Золотой орел», сыграла Юлия Пересильд.