Ассоциация владельцев кинотеатров России запросила помощь у Мишустина

Ассоциация владельцев кинотеатров России запросила помощь у властей

Ассоциация владельцев кинотеатров России обнародовала заявление о риске ликвидации отрасли.

Забив тревогу, организация обратилась за помощью к властям. Ассоциация просит у премьера Михаила Мишустина выделить кинотеатрам прямую субсидию в объеме и по методике 2020 года.

«Мы выражаем озабоченность высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций»,— говорится в заявлении Ассоциации. - Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок. При этом кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки. К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же, выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен, не смотря на то, что эти фильмы получили государственную поддержку на производство»

Указывая на опыт пандемии коронавируса, Ассоциация отмечает, что схема оказания помощи уже отработана, поэтому ее нужно использовать вновь. «Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к Председателю Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года, включилась в разработку предпринимательским сообществом страны предложений по мерам поддержки организаций (предприятий) малого и среднего бизнеса, разработала рекомендации для российских кинотеатров по минимизации ущерба от введенных санкций», - подытоживают деятели индустрии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 19:29
    Гость: стесняюсь спросить

    А где вы видели завод?А то мы бы с радостью.Но похоже теперь даже те что оставались "отвертки" позакрываются.

  4. 04.03.2022, 18:36
    Гость: Белая Русь

    Лицемеры. Если сами не могут поменять репертуар в условиях санкций, то пусть идут на завод, а еще лучше в ВС РФ на защиту страны.

  5. 04.03.2022, 18:33
    Гость: Европеец

    Покупайте индийские сладкие новеллы или мексиканские. Пока есть деньги на поход в кино. Билеты будут по 5000 рублей.

Все комментарии (17)
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