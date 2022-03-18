«Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат «Вия» и «Белого Тигра»

17:07 18.03.2022

«Мосфильм» обратился к российским кинотеатрам с инициативой выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы.

Сейчас подготовлены такие художественные фильмы, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Курьер», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Илья Муромец», «Мы из джаза», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Белый Тигр».

В будущем «Мосфильм» планирует дополнять список кинолент, для широкого показа с учетом пожеланий зрителей и дистрибьюторов. Параллельно в Минкультуре РФ пообещали показывать в прокате и зарубежное кино даже в условиях санкций.