В Афганистане снимут первый российско-талибанский фильм

Первый российско-талибанский* фильм снимут в Афганистане, сообщает телеграм-канал Mash.

Фильм будет создан по повести Аркадия Гайдара "Горячий камень". В центре сюжета экшена — будни ветерана горячих точек.

Сценарий написал военкор Виктор Хоменко. На протяжении восьми лет он снимал в Афганистане, а в декабре вернулся оттуда.  Он же выступит в качестве режиссера картины.

* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России исключено из реестра террористических организаций

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2025, 18:51
    Гость: Дан

    И сразу выдвигать на "Оскар" Это же явно будет кино века. Бедный Гайдар переворачивается в пробу

  2. 06.07.2025, 18:40
    Гость: Юляша

    Ну,наконец-то придумали,куда бы потратить бюджетные денежки...Наверное ,Оскара получит.

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