В Афганистане снимут первый российско-талибанский фильм

17:14 6.07.2025

Первый российско-талибанский* фильм снимут в Афганистане, сообщает телеграм-канал Mash.

Фильм будет создан по повести Аркадия Гайдара "Горячий камень". В центре сюжета экшена — будни ветерана горячих точек.

Сценарий написал военкор Виктор Хоменко. На протяжении восьми лет он снимал в Афганистане, а в декабре вернулся оттуда. Он же выступит в качестве режиссера картины.

* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России исключено из реестра террористических организаций