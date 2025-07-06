В Афганистане снимут первый российско-талибанский фильм
Первый российско-талибанский* фильм снимут в Афганистане, сообщает телеграм-канал Mash.
Фильм будет создан по повести Аркадия Гайдара "Горячий камень". В центре сюжета экшена — будни ветерана горячих точек.
Сценарий написал военкор Виктор Хоменко. На протяжении восьми лет он снимал в Афганистане, а в декабре вернулся оттуда. Он же выступит в качестве режиссера картины.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России исключено из реестра террористических организаций
Комментарии читателей Оставить комментарий
И сразу выдвигать на "Оскар" Это же явно будет кино века. Бедный Гайдар переворачивается в пробу
Ну,наконец-то придумали,куда бы потратить бюджетные денежки...Наверное ,Оскара получит.