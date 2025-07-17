На 71-м году жизни скончался режиссёр Юрий Кара

В Ялте ушёл из жизни советский и российский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Кара. Ему было 70 лет. О случившемся сообщила Елена Иваниченко — организатор кинофестиваля «Святой Владимир», посвящённого духовно-нравственным темам.

По её словам, накануне режиссёру внезапно стало плохо. Он был доставлен в Ливадийскую больницу с диагнозом «обширный инфаркт» — не первый в его жизни. Медики провели экстренное вмешательство, однако спасти его не удалось.

Информацию о смерти Юрия Кара подтвердили также в Союзе кинематографистов, уточнив, что режиссёр скончался 16 июля. Подробности о месте и времени прощания пока не объявлены.

Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (в то время — Сталино). Окончив Московский институт стали и сплавов по специальности «физика металлов», позже поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Дебютной работой Кара стал дипломный фильм «Завтра была война», снятый по одноимённой повести Бориса Васильева. Среди его других значимых картин — «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла», «Главный», а также масштабная экранизация «Мастера и Маргариты» (1994), которая долгое время оставалась на полке.

Кара также принимал участие в работе над тележурналом «Ералаш» в качестве режиссёра отдельных выпусков. Его последними проектами стали фильмы «Гамлет. XXI век» и «Главный».

Киносообщество уже выразило соболезнования в связи с кончиной режиссёра, назвав его уход большой потерей для отечественного кинематографа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2025, 22:19
    Гость: В2831

    Да, большая утрата. Три режиссера, да еще каких! За три дня, друг за другом! Митта, Мороз и Кара! Это целая эпоха кино ушла за раз! Что-то не припоминаю такого за всю историю кино!
    Очень жаль! Пусть земля им будет пухом!

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