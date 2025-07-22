ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их, сообщает РИА Новости.
Госдумой была одобрена поправка, обязывающая владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".
Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.
Коме этого, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно пора запретить подрывающее традиционные ценности "Белое солнце пустыни"
О,это большой секрет,государственная тайна.
Ну как что....Тренд!
Генеральный сказал У НАС ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ,БОЯРЕ ПОДПЕВАЮТ.
= Фактически парламент отстранён от управления страной =
А КТО и ГДЕ у нас ПАРЛАМЕНТ?
Список "традиционных ценностей" огласите пожалуйста!
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Ввести просмотр в обязательном порядке выпускникам школ пяти фильмов: Остров, М§М, На войне как на войне , Камышовый рай ,Они сражались за родину. Делов то .