ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их, сообщает РИА Новости.

Госдумой была одобрена поправка, обязывающая владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".

Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Коме этого, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2025, 22:39
    Гость: Кстати, о фильмах

    Давно пора запретить подрывающее традиционные ценности "Белое солнце пустыни"

  2. 22.07.2025, 22:31
    Гость: что это за такие духовно-нравственные ценности? О

    О,это большой секрет,государственная тайна.

  3. 22.07.2025, 22:06
    Гость: А традиционные ценности это что?

    Ну как что....Тренд!

    Генеральный сказал У НАС ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ,БОЯРЕ ПОДПЕВАЮТ.

  4. 22.07.2025, 22:03
    Гость: ТА ВЫ ШО?

    = Фактически парламент отстранён от управления страной =

    А КТО и ГДЕ у нас ПАРЛАМЕНТ?

  5. 22.07.2025, 21:52
    Гость: фашингтонец

    Список "традиционных ценностей" огласите пожалуйста!
    /////////////////
    Ввести просмотр в обязательном порядке выпускникам школ пяти фильмов: Остров, М§М, На войне как на войне , Камышовый рай ,Они сражались за родину. Делов то .

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