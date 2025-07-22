ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

17:37 22.07.2025

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их, сообщает РИА Новости.

Госдумой была одобрена поправка, обязывающая владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".

Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Коме этого, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.