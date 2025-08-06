Фанаты Ван Ибо отметили его 28‑летие благотворительными акциями

11:00 6.08.2025

5 августа китайскому актёру и исполнителю Ван Ибо исполнилось 28 лет. В этот день поклонники по всему миру устроили поздравительные кампании, включая световые шоу, оформление городских экранов и публикации в соцсетях.

Так, в Лояне, родном городе артиста, здания и такси были украшены его изображениями, а на воротах Интяньмэнь состоялось световое шоу.

В китайской соцсети Weibo фанаты запустили марафон поздравлений, где делились открытками, видео и сообщениями с хэштегами #WangYibo28thBirthday и #王一博28岁生日快乐#.

Среди фан-активностей есть даже оформление самолёта авиакомпании Huaxia Airlines в стилистике, посвящённой Ван Ибо, а также шоу 1285 дронов с его изображением.

Ван Ибо известен участием в благотворительности (например, он был в составе спасательной группы во время сильных наводнений в Хэнани, участвовал в кампаниях природоохраняющей организации WildAid) и социальной повестке, и его поклонники по всему миру следуют хорошему примеру.

Российское фан-сообщество RuMTJJ Home решило продолжить традицию, связанную с его днём рождения:

«К 28‑му дню рождения самого доброго и чуткого мужчины мы, как и в прошлом году, решили сотрудничать с благотворительным фондом „Дорога Жизни“. Мы уже внесли свой небольшой вклад от имени RuMTJJ, но просим вас и будем благодарны, если вы тоже примете участие! Давайте подарим добро вместе с Ван Ибо», - говорится в русскоязычном фан-сообществе Ибо.

Благотворительные флешмобы в честь дня рождения артиста также провели в Малайзии (местный фан-клуб привез еду в один из местных домов престарелых) и в Индии (там местный фан-клуб посадил деревья для леопардов).

В Китае поклонники провели благотворительную акцию для сельских школ в уезде Цинлун, оказав финансовую поддержку и организовали проведение занятий для детей.

Флешмоб, включающий помощь тем, кто в ней нуждается, стал одним из главных способов отметить день рождения артиста.