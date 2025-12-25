Умерла Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, пишет РИА Новости.

"Случилось большое горе <...> Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична", — сообщается на сайте Театра имени Пушкина.

25 декабря актрисе стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. По данным Shot, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009-го она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Алентова около 60 лет прожила в браке с режиссером Владимиром Меньшовым, с которым познакомилась во время учебы во МХАТ. 

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.

В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.

