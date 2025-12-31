The Guardian включила «Иронию судьбы» в список лучших новогодних фильмов

Британская газета The Guardian опубликовала список фильмов, которые, по версии издания, стоит посмотреть в канун Нового года. В подборку вошла советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром!», выпущенная в 1976 году, пишет «Коммерсант».

Кинокритик Фил Хоуд назвал фильм новогодней классикой, «известной каждому русскому». Он отметил, что «Ирония судьбы» — это романтическая комедия, полная неловких, но забавных моментов.

В перечень The Guardian также вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключение "Посейдона"» Рональда Нима, «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера, трилогия «Властелин колец» Питера Джексона, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Дни радио» Вуди Аллена и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.

  1. 01.01.2026, 02:24
    Гость: с биноклем на диване

    Ага, играть симфонии Прокофьева в Бротании запрещено, а "ирония судьбы" вдруг стала "шедевром" - изобретательные гномики, что и говорить.

  2. 01.01.2026, 02:11
    Гость: Да

    Очень странный выбор. Фильмы всё, судя по рейтингам, известные.. Но где "Рождество" И где "Сияние"...

  4. 01.01.2026, 01:14
    Гость: Гость

    Когда часть людей меняет дату празднования Рождества, с точки зрения мистики суть порога остаётся прежней, но есть несколько нюансов. С точки зрения энергии, порог — это момент концентрации и трансформации прошлого года. Когда праздник приходится на другую дату, окружающая среда может быть не «настроена» на порог: меньше людей поют колядки, меньше ритуалов, меньше символических действий. Это значит, что «внешний канал» энергии может быть слабее, и человеку нужно быть более осознанным, чтобы удержать и направить поток самостоятельно. Суть работы с энергией та же, но поддержка коллектива меньше, поэтому осознанность важнее. Когда человек празднует Рождество или Новый год вне «коллективного потока», ему тяжелее удерживать и направлять энергию, потому что: В старую дату соседи, родственники, вся культура вместе создавали магический поток — песни, огонь, ритуалы. В новую дату большинство людей заняты по-другому, коллективная концентрация энергии слабее. Поэтому человеку приходится самому держать канал открытым, быть внимательным и осознанным. Без «поддержки толпы» человек не может позволить себе рассеиваться, иначе энергия уйдёт. Это значит, что осознанность и символические действия становятся ключевыми. То есть, наш упырь перенес дату празднования Рождества не просто так. Он сделал это для того, чтобы энергия людей не трансформировалась. Чтобы они не могли использовать ее в будущем году, а просто потеряли, и она досталась разной нечисти. Так что можете продолжать - на зло Путину.

