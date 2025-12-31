The Guardian включила «Иронию судьбы» в список лучших новогодних фильмов

23:20 31.12.2025

Британская газета The Guardian опубликовала список фильмов, которые, по версии издания, стоит посмотреть в канун Нового года. В подборку вошла советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром!», выпущенная в 1976 году, пишет «Коммерсант».

Кинокритик Фил Хоуд назвал фильм новогодней классикой, «известной каждому русскому». Он отметил, что «Ирония судьбы» — это романтическая комедия, полная неловких, но забавных моментов.

В перечень The Guardian также вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключение "Посейдона"» Рональда Нима, «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера, трилогия «Властелин колец» Питера Джексона, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Дни радио» Вуди Аллена и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.