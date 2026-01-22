Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» номинирован на «Оскар»

Картина «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошла в число номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», сообщают «Ведомости».

Сюжет картины строится вокруг трех пожилых сестер, которые живут в отдельных домах на небольшом острове с маяком. Их размеренная жизнь меняется после решения сдать один из домов в аренду незнакомому эксцентричному моряку.

Номинантов на премию объявили 22 января. Церемония вручения наград запланирована на 15 марта. Для Бронзита это уже третья номинация на «Оскар». Ранее он дважды претендовал на награду за короткометражные анимационные фильмы «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» в 2009 и 2016 гг. соответственно.

