Выпускники Школы-студии МХАТ просят отменить назначение Богомолова

Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Просьбу опубликовала актриса Марьяна Спивак в Telegram-канале.

Выпускники уверены, что выбор на должность Богомолова категорически нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.

«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенного основоположниками, и подробно сформулированных в «Этике» и других трудах Станиславского», — цитирует обращение Газета.RU.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшем учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

