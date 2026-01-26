Выпускники Школы-студии МХАТ просят отменить назначение Богомолова
Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Просьбу опубликовала актриса Марьяна Спивак в Telegram-канале.
Выпускники уверены, что выбор на должность Богомолова категорически нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.
«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенного основоположниками, и подробно сформулированных в «Этике» и других трудах Станиславского», — цитирует обращение Газета.RU.
По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшем учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.
Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.
ничего не будет услышано !!
сказано-в морг школу-студию-- значит в морг....
думаю как и Зеленский научит их на рояле играть.
наивные....
ведь цель-опоганить и разорить эту школу-студию.
в нашей стране.Верю,что их голоса будут услышаны и это невнятное "чудо-юдо",которому театр(особенно,классический!) просто противопоказан,останется вне стен замечательной Школы-студии МХАТ.