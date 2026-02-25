Финансовые акулы и опасные игры: «Охотники за деньгами» выходят в России

14:53 25.02.2026

5 марта 2026 года на российских экранах состоится премьера масштабного финансового триллера «Охотники за деньгами», снятого мастером гонконгского блокбастера Германом Яу.

Картина обещает зрителям глубокое погружение в циничный и захватывающий мир инвестиционного банкинга, где ставки исчисляются миллиардами, а ценой успеха часто становится человеческая душа.

В центре истории — талантливый выпускник финансового факультета Гао Хань (Охо Оу), который, не имея богатых покровителей, пробивается на неоплачиваемую стажировку в легендарный международный банк Bluestone. Чтобы получить постоянное место, ему нужно выжить в условиях жесточайшей конкуренции и доказать свою профпригодность руководству в лице амбициозной и безжалостной Хелен Ли (Хуан И).

Удача улыбается юноше: его наставником становится «пророк» индустрии и эксцентричный аналитик Тодд Чжан в исполнении мегазвезды Энди Лау. Вместе они работают над выводом на IPO технологического стартапа Zeruno, специализирующегося на экологически чистой энергетике. Однако вскоре Гао Хань осознает, что за блестящим фасадом сделок скрываются грязные манипуляции акциями, предательства и схемы, в которых простые инвесторы — лишь «корм» для настоящих хищников.

Фильм собрал по-настоящему «звездный» каст:

• Энди Лау («Двойная рокировка», «Блуждающая Земля 2») предстает в образе опытного аналитика, пытающегося сохранить остатки честности в мире чистого капитала.

• Охо Оу воплотил образ амбициозного новичка, стоящего перед тяжелым моральным выбором.

• В ролях второго плана задействованы Ни Ни (в роли таинственной певицы Анны), Хуан И и ветеран гонконгского кино Кент Чэн.

Режиссер Герман Яу на этот раз решил отойти от чистого экшена в сторону напряженного бизнес-триллера. Тем не менее, фильм сохраняет динамичный темп: по словам критиков, финал превращается в настоящую «войну на фондовой бирже».

«Охотники за деньгами» — это не просто пособие по работе с ценными бумагами, а история о том, как деньгами способны соблазнять и последующем искуплении.

Фильм уже получил высокие оценки на международных платформах.

Российский дистрибьютор — компания «СБ Фильм».

Картина выйдет с возрастным рейтингом 16+.