Магия в торговом центре: фильм «Мой парень, манекен» выходит на экраны

14:12 5.03.2026

12 марта 2026 года на большие экраны российских кинотеатров выходит мистическая мелодрама «Мой парень, манекен». Картина, уже успевшая собрать внушительный урожай наград по всему миру и получить признание на отечественных фестивалях, обещает стать одной из самых необычных премьер весеннего сезона.

В центре истории — молодая художница Вика (Анастасия Панова), чья жизнь зашла в тупик. Устроившись оформителем в торговый центр в Уфе, она находит среди башкирских сувениров древнюю сарматскую маску. Стоило девушке в шутку надеть артефакт на обычный пластиковый манекен, как тот ожил, превратившись в статного красавца Радмира (Денис Никитин).

Выясняется, что Радмир — сын владельца этого торгового центра, пропавший без вести ровно год назад. Однако магия маски капризна: парень оживает только в ночное время и не может покинуть пределы здания, а видеть и слышать его способна лишь Вика. Чтобы разрушить чары и разгадать тайну проклятия, героям предстоит отправиться в путешествие, которое изменит их жизни.

Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Дмитрия Николенко и был снят кинокомпанией «12Кадр» при поддержке Министерства культуры РФ. Картина привлекла внимание индустрии на фестивале «Новое движение» в Великом Новгороде, где была отмечена специальным призом.

Критики характеризуют ленту как «романтическое драмеди», в котором гармонично переплетаются комедия, романтика, фэнтези и этническая мифология Башкирии. Особое внимание зрителей на премьерном показе в московском кинотеатре «Иллюзион» 24 февраля привлекли живописные виды Уфы и операторская работа, создающая контраст между «пластиковым» миром ТЦ и дикой природой.

В фильме задействован яркий актерский состав: помимо молодых звезд Анастасии Пановой и Дениса Никитина, в картине снялись Камиль Ларин, Полина Шашуро и Сергей Соцердотский.

Дистрибьютором ленты выступает компания «СБ Фильм». Не пропустите историю о том, как важно быть увиденным и понятым, во всех кинотеатрах страны с 12 марта.