Магия в торговом центре: фильм «Мой парень, манекен» выходит на экраны
12 марта 2026 года на большие экраны российских кинотеатров выходит мистическая мелодрама «Мой парень, манекен». Картина, уже успевшая собрать внушительный урожай наград по всему миру и получить признание на отечественных фестивалях, обещает стать одной из самых необычных премьер весеннего сезона.
В центре истории — молодая художница Вика (Анастасия Панова), чья жизнь зашла в тупик. Устроившись оформителем в торговый центр в Уфе, она находит среди башкирских сувениров древнюю сарматскую маску. Стоило девушке в шутку надеть артефакт на обычный пластиковый манекен, как тот ожил, превратившись в статного красавца Радмира (Денис Никитин).
Выясняется, что Радмир — сын владельца этого торгового центра, пропавший без вести ровно год назад. Однако магия маски капризна: парень оживает только в ночное время и не может покинуть пределы здания, а видеть и слышать его способна лишь Вика. Чтобы разрушить чары и разгадать тайну проклятия, героям предстоит отправиться в путешествие, которое изменит их жизни.
Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Дмитрия Николенко и был снят кинокомпанией «12Кадр» при поддержке Министерства культуры РФ. Картина привлекла внимание индустрии на фестивале «Новое движение» в Великом Новгороде, где была отмечена специальным призом.
Критики характеризуют ленту как «романтическое драмеди», в котором гармонично переплетаются комедия, романтика, фэнтези и этническая мифология Башкирии. Особое внимание зрителей на премьерном показе в московском кинотеатре «Иллюзион» 24 февраля привлекли живописные виды Уфы и операторская работа, создающая контраст между «пластиковым» миром ТЦ и дикой природой.
В фильме задействован яркий актерский состав: помимо молодых звезд Анастасии Пановой и Дениса Никитина, в картине снялись Камиль Ларин, Полина Шашуро и Сергей Соцердотский.
Дистрибьютором ленты выступает компания «СБ Фильм». Не пропустите историю о том, как важно быть увиденным и понятым, во всех кинотеатрах страны с 12 марта.
