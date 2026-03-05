Магия в торговом центре: фильм «Мой парень, манекен» выходит на экраны

12 марта 2026 года на большие экраны российских кинотеатров выходит мистическая мелодрама «Мой парень, манекен». Картина, уже успевшая собрать внушительный урожай наград по всему миру и получить признание на отечественных фестивалях, обещает стать одной из самых необычных премьер весеннего сезона.

В центре истории — молодая художница Вика (Анастасия Панова), чья жизнь зашла в тупик. Устроившись оформителем в торговый центр в Уфе, она находит среди башкирских сувениров древнюю сарматскую маску. Стоило девушке в шутку надеть артефакт на обычный пластиковый манекен, как тот ожил, превратившись в статного красавца Радмира (Денис Никитин).

Выясняется, что Радмир — сын владельца этого торгового центра, пропавший без вести ровно год назад. Однако магия маски капризна: парень оживает только в ночное время и не может покинуть пределы здания, а видеть и слышать его способна лишь Вика. Чтобы разрушить чары и разгадать тайну проклятия, героям предстоит отправиться в путешествие, которое изменит их жизни.

Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Дмитрия Николенко и был снят кинокомпанией «12Кадр» при поддержке Министерства культуры РФ. Картина привлекла внимание индустрии на фестивале «Новое движение» в Великом Новгороде, где была отмечена специальным призом.

Критики характеризуют ленту как «романтическое драмеди», в котором гармонично переплетаются комедия, романтика, фэнтези и этническая мифология Башкирии. Особое внимание зрителей на премьерном показе в московском кинотеатре «Иллюзион» 24 февраля привлекли живописные виды Уфы и операторская работа, создающая контраст между «пластиковым» миром ТЦ и дикой природой.

В фильме задействован яркий актерский состав: помимо молодых звезд Анастасии Пановой и Дениса Никитина, в картине снялись Камиль Ларин, Полина Шашуро и Сергей Соцердотский.

Дистрибьютором ленты выступает компания «СБ Фильм». Не пропустите историю о том, как важно быть увиденным и понятым, во всех кинотеатрах страны с 12 марта. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Борьба с неравенством зарплат ведет к снижению рождаемости
Коллаж © KM.RU
Медведев: миротворец Трамп «в очередной раз показал свое лицо»
Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права
Избранное
Звёзды и молодые артисты зажгли на шоукейсе Top Hit Live!
Почему Россия по-прежнему безнадежно проигрывает Западу в информационной войне?
Андрей Гулидов получил высокие награды на первом АГ Фесте
Animal ДжаZ «Раритеты» (голубой прозрачный винил)
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»
«Приключения Электроников» апробировали верное средство от деменции
Александр Проханов. «Херсонскому миру» — нет!
«СерьГа», 5 сентября, «16 Тонн»
Сколот «Шторм» (интернет-сингл)
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации