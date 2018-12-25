Ансамбль Росгвардии представил клип на песню Last Christmas

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Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева представил клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas. Как пишет РИА Новости, съемки клипа прошли на катке Красной площади.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, видео приурочено ко второй годовщине со дня смерти британского музыканта и Новому году.

Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет.

За время его карьеры — как сольной, так и в составе дуэта Wham! — было продано около 100 миллионов альбомов.

Самыми популярными синглами стали Careless Whisper, Jesus To A Child, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go, а также записанная совместно с американской певицей Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me).

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии — один из крупнейших армейских художественных коллективов страны. До образования войск Нацгвардии он находился в составе внутренних войск МВД.

Большую популярность коллектив получил, исполнив песню Get Lucky группы Daft Punk.