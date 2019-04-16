Верка Сердючка будет выступать на «Евровидении-2019»

14:21

Шоумен Андрей Данилко выступит в образе Верки Сердючки на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве почетного гостя.

До этого Данилко заявил, что не согласился бы участвовать в национальном отборе на "Евровидение", даже если бы ему предложили 100 тысяч долларов, напоминает РИА Новости. «Кончита Вурст споет Heroes Монса, Монс исполнит попурри с песней Элени Фурейры, Элени споет песню Верки Сердючки 2007 года, а Верка споет песню Нетты Toy», - говорится в сообщении на странице «Евровидения» в Instagram.

Израильская певица Нетта Барзилай со своей песней «Игрушка» (Toy) выиграла прошлогодний конкурс в Лиссабоне. В этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая

На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на «Евровидение», в результате которого певица Maruv отказалась участвовать в конкурсе.