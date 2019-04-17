The Matrixx, 20 апреля, ДК им. Горбунова

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The Matrixx отпразднуют День рождения в «Горбушке»!

Автограф-сессия и большой праздничный концерт по случаю девятилетия команды Глеба Самойлова пройдут 20 апреля в ДК им. Горбунова.

20 апреля 2010 года группа The Matrixx дала свой самый первый концерт. Именно в эту дату, девять лет спустя, команда поднимется на сцену легендарной «Горбушки», чтобы отпраздновать День рождения вместе со своими поклонниками!

Их песни по праву становятся неизменными фаворитами хит-парадов, а фестивальные выступления всегда проходят на правах хедлайнера. В активе у команды уже шесть полноформатных альбомов, сотни концертов в городах России и ближнего зарубежья, а главное — тысячи преданных слушателей!

В программу большого праздничного шоу в Москве войдут главные композиции The Matrixx за девять лет, а также множество хитов культовой «Агаты Кристи». В конце прошлого года Глеб Самойлов выступил со специальным концертом, посвящённым «тёмной стороне» творчества культовой команды. Весенний концерт продолжит эту традицию, но какие именно композиции «Агаты» прозвучат со сцены «Горбушки», пока остаётся загадкой.

По многочисленным просьбам столичных фэнов, перед концертом в фойе ДКГ состоится автограф-сессия.

