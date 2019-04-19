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Путин похвалил ММКФ за помощь в создании качественных фильмов

07:26 19.04.2019
Путин похвалил ММКФ за помощь в создании качественных фильмов
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Российский президент Владимир Путин послал приветствие в адрес участников и гостей 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

В своем обращении глава государства отметил, что фестиваль способствует созданию качественных российских фильмов и возрождению интереса к отечественному кинематографу. Также Путин напомнил, что история фестиваля связана с историей мирового и отечественного кино, масштабными проектами известных мэтров, творческими удачами молодых режиссеров и актеров. ММКФ, по мнению президента, не теряет своей актуальности, авторитета и зрительской симпатии, отмечает РИА Новости.

Путин полагает, что фестиваль объединяет представителей разных стран и поколений, людей большого таланта, открытых новаторству и преданных высоким принципам кинематографического искусства, служит неустанному поиску новых идей, укреплению человеческих контактов и гуманитарного сотрудничества между государствами. «И конечно, очень важно, что ММКФ способствует созданию качественных российских фильмов, возрождению интереса к нашему кинематографу, во многом задает направление его развития», - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что фестиваль будет и впредь расширять горизонты, сохраняя при этом свои уникальные традиции, а участие в нем – свидетельствовать о высоком профессиональном признании и зрительском успехе.

В этом году ММКФ проходит с 18 по 25 апреля. Откроется он показом фильма «Мстители».
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Московский кинофестиваль, Персоны и события в мире кино, Владимир Путин
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