Алексей Горшенев поблагодарил лидера «Северного Флота» за «ТОДДа»

Первый концерт проекта ГОРШЕНЕВ состоялся в столичном «ГлавКлубе» 14 апреля

Алексей Горшенев. Фото предоставлено организаторами концерта

После распада группы «Кукрыниксы» ее лидер Алексей Горшенев исчез с радаров на год. Исключение было сделано для летнего концерта «Северного Флота» памяти Михаила Горшенева в июле 2018 года. Тогда Алексей Горшенев выступил в акустике с песнями брата, удивив непривычно мягким для себя звучанием. Но, как выяснилось, на самом деле, ГОРШЕНЕВ делает ставку на более тяжелое и прямоленейный саунд, чем даже в «Кукрыниксах».

В новую группу Алексея вошел барабанщик «Кукрыниксов» Михаил Фомин, гитарист альтернативной питерской команды Jane Air Сергей Григорьев и еще один гитарист, которого на концерте не представили. Басовые и клавишные партии звучали в виде плейбеков.

Перезагрузка, осуществленная Алексеем Горшеневым, больше походила на попытку объять необъятное. Помимо двух интернет-синглов «Царь зверей» и «Имена», ГОРШЕНЕВ прелставил еще пару новых вещей (одна из которых – «Одиночество» - оказалась написана по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется), не самые годовые песни «Кукрыниксов» («Холодно», «Полжизни» и др.), песни на стихи Сергея Есенина («Грубым дается радость», «Исповедь самоубийцы»), интерпретация стихотворения Анны Ахматовой «Прощальный тост» для проекта «Любовные письма великих»), «A.M.T.V.» «Короля и Шута», кавер на песню Виктора Цоя «Нам с тобой…», «Viva La Revolution» с трибьюта Илье Кормльцеву...

Акустический блок концерта состоял всего из двух песен. В него вошли «Имена» и «Дождь смывает все». Алексей Горшенев, помня и своей задаче просвещать публику, остановился на трудном для слуха некоторых поклонников месте «Имен», где на самом деле упоминался американский поэт Эдгар По. «Не О, а По!» - назидательно подчеркнул Горшенев. Сама песня, несмотря на ее обманчиво простой текст, оказалась мотивационной, ведь далеко не каждому дано достичь такой известности, которую имеют ее герои. Комментируя предусмотренный для «Имен» видеоряд со стартующей ракетой, певец пожелал зрителям, чтобы и их ракета взлетала.

Кстати концертный видеоряд, который Алексей Горшенев величал футажем, был подобран с особой изобретательностью. Впечатляющая битва разыгралась на экране под песню «Этот белый свет», когда схлестнулись в непримиримом поединке шахматные фигуры. Время от времени вниз сыпались черные шарики, которые на деле были головами пешек. А новую песню «Темный лес» проиллюстрировала чешская короткометражка 2003 года «Мост» - об отце, который пожертвовал своим сыном ради спасения пассажиров поезда. Перед этой песней Алексей Горшенев настоятельно просил зрителей смотреть не на музыкантов, а за их спины, потому что увиденное сделает всех чище. «Нас уже сделало!» - заверил он.

Целых пять песен Алексей Горшенев исполнил из зонг-оперы «Короля и Шута» «TODD», для которого написал часть музыки. Балладу «Почему ты жива» он посвятил присутствовавшему в зале Александру Леонтьеву, поблагодарив его за то, что история безумного цирюльника продолжает жить на театральных подмостках. «Песня сложная, там три вокальных модуляции, - признался Алексей. – Делать ее было сложно, но интересно».

Прощаясь, Горшенев назвал концерт экспериментом. «Мы еще пробуем новое звучание, изобретаем», - сообщил он. Так что в ближайшее время мы имеем шанс оценить и другие инкарнации новоявленного проекта.

