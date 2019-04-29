N&B «Жемчужины затонувшего города»

Исполнитель: N&B, Название: «Жемчужины затонувшего города», Стиль: готик-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Жемчуг, возможно, символизирует самое ценное, что есть у человечества. Христос сравнивал Царствие Небесное с самой ценной жемчужиной, ради обладания которой дальновидный купец продает всё самое ценное. Индусы и китайцы использовали этот камень для исцеления. А Лао Цзы сравнивал с девственно чистою жемчужиной незапятнанную душу облаченному в грязное рубище праведника.

«Жемчужины затонувшего города» - так называется второй альбом пермского электронного дуэта N&B. Сергей Бондаренко и Юрий Нестеров определяют свой стиль как неоромантику. Сергей Бобунец (с которым, кстати, сотрудничали в качестве авторов ремиксов N&B) любит повторять, что романтикам нынче живется несладко. Так что описанная в альбоме всеобщая катастрофа имеет под собой вполне обхъяснимую психологически подоплеку.

N&B играет «глубоководную» музыку с неочевидной структурой, всевозможными наслоениями, переменчивыми течениями и массой подводных камней. Она способна мягко обволакивать, накрывать с головой или смывать тебя напрочь. Но самое главное то, что в каждой песне есть своя жемчужина, будь то вкусная упругая гитарная партия во вступлении («С30Л»), психоделическая аранжировка с космическими клавишами и бескомпромиссным гитарным рубиловом («Хрустальный город»), удачный бридж («Пластика») или апокалиптический антураж («Всадники»).

Каждый непременно найдет здесь собственную жемчужину – и не факт, что для кого-то другого она будет представлять объективную ценность. Скажем, вокал особо придирчивым меломанам может показаться надрывным и беспомощным, но поклонники группы «Рада и Терновник» с удивлением и не без удовольствия здесь обнаружат параллели с манерой Рады Анчевской. Или же не все ставят знак равенства между любовью и жалостью, но те, кто знает в этом толк, обязательно оценят строчку из «Твоих поцелуев»: «Хрупкие плечи в ладони приму». Видели ли вы растерянных девушек, чьи невесомые плечи нестерпимо хочется обхватить и уже никогда не отпускать? Вот здесь примерно тот случай.

Весь спектр эмоций пульсирует в этих песнях: эйфория от обжигающей любви в затопленном городе («Твои поцелуи»), нарастающая тревога («Не звезды»), расхолаживающая апатия («3-4»), горькая обида… N&B одинаково ценят постоянство чувств и памяти («С30Л» - «Спустя 30 лет») и мимолетные впечатления, ускользающие, как тонкая паутина («Паутина дней»). Именно такую музыку берут с собой на необитаемый остров или в кругосветное путешествие, чтобы пройти по краю, но суметь при этом насладиться красотой и полнотой бытия.

P.S. Искушенные меломаны непременно оценят этот альбом по достоинству, но что делать с теми, у кого слово «ценность» ассоциируется исключительно c ценником? Предусмотрительные N&B решили и эту проблему. В качестве бонус-трека размещена истеричная джаз-версия песни «Твои поцелуи», которая отменно будет звучать в самых фешенебельных клубах. Немаловажно и то, что мастеринг диска делал финский кудесник звука Ансси Киппо, прославившийся работой с Children of Bodom, Teräsbetoni и нашим «Северным Флотом».