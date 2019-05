«Ногу Свело!» доказали, что хип-хоп – не чуждая нам музыка

Концерт «Ногу Свело», посвященный редким песням команды, состоялся в клубе «16 Тонн» 28 апреля

У группы «Ногу Свело!» множество хитов, которые обычно звучат из концерта в концерт. Кроме того, костяк живых выступлений коллектива составляют песни из двух успешных последних дисков группы «Съешь мое сердце» и «Материки моей планеты». Казалось бы, живи, радуйся и ходи на концерты любимой команды. Но в том-то и дело, что поклонникам, слушающим Максима Покровского с 90-х годов, зачастую не хватает песен с вершинных альбомов «Счастлива, потому что беременна» и «БОКС». В «Тоннах» музыканты пошли им навстречу, целиком составив сет-лист из раритетов.

Задача оказалась не из легких. Это чувствовалось уже по напряженному саундчеку, который затянулся аж до начала девятого часа вечера. Пока поклонники «Ногу Свело!» томились внизу в ожидании запуска в зал, Макс Покровский раз за разом прогонял непокорную «Ольгу». Уже на концерте он признался, что эта песня действительно далась группе тяжелее всего, потому что она тянется «на одном тупом аккорде». Зато аккордеон Ивана Кралькевича в почти частушечном припеве пришился как нельзя кстати.

Как и было обещано заранее, группа начала с духоподъемной песни «280 дней» с первой части альбома «Счастлива, потому что беременна». Гитарист Максим Зорин и клавишник Александр Гудков украсили её задорными кричалками, а духовая секция усиливала и без-того патетичный настрой. Не менее жизнеутверждающе прозвучала «Life is ringing» со второй части «пренатальной» пластинки.

После истеричной «(Белые) каллы» Покровский выразил сомнения, стоит рассказывать о концепции концерта, раз, во-первых, все наверняка знали, на что шли, во-вторых, сегодня будут сыграны песни, которые не звучали со сцены по 10, 15, а то и по 20 лет. По словам музыканта, группа готовила эту программу несколько недель, но так и не обрела полную уверенность, что все пройдет без сучка, без задоринки. Сыгранная следом «Колыбельная» опровергала этот тезис не только из-за своей безупречной подачи, но и потому, что Макс во время ее исполнения вел себя довольно непринужденно, вовсю дирижируя залом. Незабываемое шоу показал он и в напичканной электроникой «Клязьме», будто с содроганием стряхивая себе всю ту мерзость, что принесла загрязненная река.

Несколько песен концерта имели пересечения с хип-хопом. Прежде всего, это, конечно, «Эротические сны», которая была в оригинале записана с группой 25/17, но без Андрея Бледного Покровскому было совестно зачитывать его фрагмент, поэтому он воспроизвел свой рэп из демо-версии о «бьющихся в агонии клоунах» и космонавтах, «впавших в детство». А обновленную «Черную-рыжую» «Ногу Свело!» исполнили при помощи рэпера Мэйти, похожего своими повадками на молодого Чачу Иванова из группы «НАИВ». «Мы с теми, за кем естество, правда и искусство!» - так прокомментировал Максим этот тандем.

О песне «Не жилец» Покровский сказал, обычно никто не помнит ее канонического названия, поэтому обычно она фигурирует как «Песик – мокрый носик». «Зачем ругать хип-хоп, как чуждый нам жанр? – задался он непраздным вопросом. – Впрочем, сейчас вы все поймете сами». «Не жилец» действительно всегда славилась своим быстрым текстом, который на концерте в «Тоннах» Максим к тому же произнес еще и более структурированно, нежели в записи. К тому же в песне появились грубости, на которые так падки многие рэперы: «Друг его котенок – х…ем тонок».

Ненормативная лексика присутствовала и в песне «День рождения», перед которой Покровский уточнил у зрителей, помнят ли они рифму «поздравлять. – б…» В «Свинке» же Максим позволил залу вдоволь навизжаться. «Концерт дался нам легче, чем мы думали, - удовлетворенно заметил он, почувствовав, что контакт есть. – Но, умоляю вас… не заказывайте, пожалуйста, песни!»

Концепцию «раритетного» выступления музыкантам удалось выдержать даже во время биса. Покровский прибег к компромиссу в виде «Лысой девочки», которая для «олдовых» поклонников является хитом, но для более молодой аудитории воспринимается как диковина. Ну и на посошок группа все же сыграла «We Wanna Show», без которой представление о нынешних устремлениях «Ногу свело!» было бы неполным.

Сет-лист коцнерте 28 апреля в клубе «16 Тонн»



1. «280 дней»

2. «Life is ringing»

3. «(Белые) каллы»

4. «Колыбельная»

5. «Клязьма»

6. «Эротические сны»

7. «День рождения»

8. «Черная-рыжая» (совместо с Мэйти)

9. «Ольга»

10. «Голый клоун»

11. «Подросток Семенов»

12. «S.O.S in the ASS»

13. «Семь планет»

14. «Не жилец»

15. «Поликлиника»

16. «Весточка»

17. «Лесная школа»

18. «Свинка-свинка»

19. «Китайские колокольчики»

20. «Четыре друга»

Бис

21. «Лысая девочка»

22. «We Wanna Show»