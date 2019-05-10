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«Панк-лирика» (Глеб Самойлов, Владимир Котляров, Андрей Родионов), 14 мая, «Город»

19:06 10.05.2019
«Панк-лирика» (Глеб Самойлов, Владимир Котляров, Андрей Родионов), 14 мая, «Горо
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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14 мая в московском клубе «Город» пройдет фестиваль «Панк-лирика»

На одной сцене сойдутся патриарх отечественного рока Глеб Самойлов, которого страна знает по группе «Агата Кристи», лидер новой панк-волны Владимир Котляров из «Порнофильмов» и известный московский поэт Андрей Родионов с панк-шоу.

Самойлов споет под акустическую гитару хиты своей группы The Matrixx и вспомнит песни из репертуара легендарной «Агаты». В акустике они звучат крайне редко.

«Порнофильмы» уже год находятся в туре по России и Европе, посвященном десятилетнему юбилею группы. Прерывают гастроли только на студийные сессии и телеэфир в «Вечернем Урганте», в Москве почти не играют. Лидер «ПФ» Котляров исполнит на «Панк-лирике» песни из последнего альбома «В диапазоне между отчаянием и надеждой» (главные хиты – «Русский Христос» и «Россия для грустных»), что-то из нового альбома, который готовится к выходу этой осенью, и почитает стихи.

Андрей Родионов, лауреат премии «Триумф», «поэт городского дна», как его называют критики, выступал в свое время с группами «Окраина» и «Елочные игрушки». 14-го он обещал вспомнить свое музыкальное прошлое и устроить настоящее панк-шоу. С Родионовым выступят его ученики, панк-поэтессы Рина Денисова, Злата Неменова и Надя Герасименко.

В программе песни, стихи, ответы на вопросы из зала.

Начало: 20.00.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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