Впереди планеты всей: Россия стала мировым лидером по отключению интернета в 2025 году

Минувший год можно уверенно назвать годом запретов и ограничений, потому что таких ограничений интернета, как в прошлом году, в России ещё никогда не было. Депутаты Госдумы превзошли самих себя

В минувшем 2025 году Россия добилась лидерства в рейтинге стран, в которых чаще всего отключали интернет. Так, по данным международного портала Top10VPN, Россия стала мировым лидером по продолжительности и масштабу отключений интернета по итогам 2025 года – наша страна обогнала в данном рейтинге Венесуэлу, Иран, Ирак и Пакистан. Достижение, прямо скажем, весьма сомнительное.

Экономический ущерб от данных отключений эксперты оценили в $11,9 млрд – около 930 млрд рублей. При этом Россия заняла первое место в каждой строчке рейтинга – как по общим экономическим потерям, так и по количеству часов без интернета и числу затронутых отключениями людей. Для сравнения, в Пакистане, занявшем второе место по количеству часов без интернета (и 4 строчку в общем рейтинге), было зафиксировано около 11,4 тыс. часов интернет-шатдаунов, что в три раза меньше российского показателя.

К интернет-шатдаунам эксперты относили не только полное отключение сети, но и частичные ограничения – блокировку отдельных сервисов и соцсетей, а также искусственное замедление трафика (в последнее время достаточно распространенная практика в России). В России подобные меры в 2025 году носили системный характер и далеко не всегда были привязаны к каким-то локальным событиям.

Зачастую отключение мобильного интернета и искусственное замедление интернет-трафика пытаются объяснить борьбой с вражескими дронами, а блокировку социальных сетей и ресурсов — вражеской пропагандой (пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, например, или экстремизма), хотя порой интернет замедляют и ограничивают и тогда, когда никаких атак украинских БПЛА нет и в помине.

Да и сам способ борьбы с дронами путём отключения мобильного интернета вызывает большие сомнения. Ибо большинство украинских дронов, летящих на сотни километров вглубь территории России, работают автономно, с использованием инерциальных навигационных систем и технологий машинного зрения для определения целей. И от интернета не зависят. Об этом автор, впрочем, уже писал в материале «С атаками украинских дронов пытаются бороться с помощью отключения мобильного интернета и связи. Насколько это продуктивно».

Недавно украинские дроны свободно пролетали над Луганском и Донецком, чтобы атаковать объекты в Ростовской области, пролетая в том числе над районами в ЛНР и ДНР, где мобильный интернет полностью отсутствует. Тем не менее нас продолжают уверять в том, что запреты необходимы, в то время как экономика теряет миллиарды долларов.

2025 год – год запретов


Минувший год можно уверенно назвать годом запретов и ограничений, потому что таких ограничений интернета, как в прошлом году, в России ещё никогда не было. Депутаты Госдумы превзошли самих себя, приняв рекордное количество законопроектов в данной области – был принят закон о запрете поиска экстремистских материалов в сети, закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать фильмы и сериалы, «дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности» (что конкретно под этим подразумевается, не очень ясно, поэтому трактовать можно широко), была заблокирована онлайн-платформа Roblox. Также был введен запрет на рекламу и популяризацию VPN-сервисов.

Относительно поиска экстремистских материалов в интернете утверждалось, что наказывать граждан будут именно за «умышленные действия» по поиску и доступу к информации, которая официально внесена в реестр запрещённой, но при этом не уточнили, как именно будет доказываться этот умысел на практике. Также в Госдуме уверяли, что массового мониторинга интернет-запросов пользователей не будет, однако на практике оказалось, что это не так.

В октябре 2025 года в городе Каменск-Уральский в Свердловской области был составлен первый протокол по новой статье об умышленном поиске экстремистского контента на 20-летнего медика, который по дороге на работу наткнулся в интернете на статьи о запрещенной организации. Донес на парня в ФСБ оператор сотовой связи (адвокат медика Сергей Барсуков не стал говорить, какой именно) – в тот же день уральцу позвонили на работу сотрудники спецслужбы и вызвали в отдел.

То есть мониторинг интернет-запросов всё же происходит, как минимум у пользователей, которые пользуются мобильным интернетом. А возможно, и не только.

Всё это возвращает к первоначальным вопросам, которые сразу же возникали к данному закону, – то есть, если историк будет, например, целенаправленно искать материалы о Третьем рейхе и Гитлере, ему тоже следует ждать звонка от ФСБ?

Помимо этого, много вопросов возникает к законопроектам, которые запрещают контент, «дискредитирующий традиционные духовно-нравственные ценности», а также закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как показывает практика, под этот закон попадают в том числе отношения между женщиной и мифическим змеем – то есть, если добиваться полного его исполнения, то следует запретить и греческую мифологию, которую традиционно изучают в школе…

Под предлогом «дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей» из популярных фильмов стали вырезать сцены, подпадающие под действие новых законов. К 1 марта онлайн-площадки готовятся подвергнуть цензуре все сцены с сексом, курением, алкоголем и нецензурной лексикой.

Попал под раздачу и книжный рынок – из продажи были изъяты десятки различных наименований книг, в том числе писателей-фантастов (таких как Урсула Ле Гуин и Стивен Кинг). Интересно, что некоторые из изъятых из продажи, но официально не запрещенных книг («Левая рука тьмы» Ле Гуин) впервые были изданы еще во времена Советского Союза, и даже в те времена не подвергались цензуре.

Запреты и финансовые потери


Но проблема не только в том, что от запретов и ограничений интернета страдают обычные граждане, которые не только не смогут посмотреть любимый фильм или почитать какую-то книгу, но и вынуждены в условиях неработающего мобильного интернета перемещаться от одной Wi-Fi-точки к другой для отправки сообщений или проверки почты. Люди также часто не имеют возможности оплатить покупки и получить актуальную информацию, а также передать онлайн показания счётчика.

Основная проблема в том, что от запретов и замедления интернета страдает бизнес – как малый, так и крупный. Люди теряют деньги, и экономика этих самых денег недополучает.

Малые предприятия, от парикмахерских до стоматологий, теряют возможность записывать клиентов онлайн и принимать платежи через онлайн-кассы. Без интернета они становятся фактически «невидимыми» для клиентов. Без интернета службы доставки не могут нормально функционировать. Для компаний с облачными ERP-системами отключение интернета означает полную остановку платежей и бизнес-процессов.

930 миллиардов рублей финансовых потерь из-за ограничений интернета – это огромные деньги.

Вот только, похоже, это никого не волнует. Потому что система отключений интернета работает весьма просто и незамысловато: силовое ведомство требует отключения, оператор вынужден подчиниться. Вне зависимости от того, какой это вред нанесет экономике и насколько от этого страдают обычные люди.

О целесообразности отключений, к сожалению, никто не задумывается. Мобильный интернет, напротив, теперь отключается всё чаще – если ранее перебои ограничивались несколькими часами в сутки и, как правило, фиксировались в ночное время, то в последние недели сеть чаще отсутствует, чем функционирует.

Что преподнесет нам в плане ограничений 2026 год? Пока сложно сказать. Однако, по всему похоже, что тактика ограничений будет не просто продолжаться, но и усиливаться.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в ноябре прошлого года и вовсе грозился, что Россию могут отключить от мирового интернета…

Источник: Военное обозрение
