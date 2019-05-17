Спецпоказ фильма «Про рок», 19 мая

17:55

19 мая в большом зале киноцентра «Октябрь» состоится специальный показ фильма «Про рок» - победителя кинофестиваля Движение

Акцентом вечера станет public talk режиссера фильма Евгения Григорьева и музыканта Олега Нестерова (группа «Мегаполис») на тему «Алхимия творчества: истории про мечты, которые осуществились».

Нестеров и Григорьев поделятся личным опытом: где искать вдохновение, как устроен творческий процесс, при каких обстоятельствах он заходит в тупик и как оттуда выбираться. Присоединиться к разговору и задать вопросы смогут все желающие.

Настроит тысячный зал на беседу о самореализации фильм «Про рок», повествующий о трех молодых группах, которые идут к своей мечте. Впервые в «Октябре» покажут режиссерскую версию фильма.

«Про рок»— это фильм-антидепрессант о выборе своего пути. Это кино о современном поколении, о противоречивой судьбе художника, о людях, которые идут к своей мечте. Рок-звезды Владимир Шахрин, Сергей Бобунец отберут три молодые группы, которые 5 лет будут идти к успеху, встречая на своем пути кумиров, любовь, муки творчества. Это ироничная история о вечно молодых и вечно пьяных, о людях с большими надеждами и неизбежными разочарованиями.

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Фильм номинирован на кинопремии «Ника», «Золотой Орел», «Белый Слон», получил Гран-при кинофестиваля «Движение» и спецприз кинофестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке.

Музыкант Олег Нестеров о фильме: «Я не снимался в фильме, но был впечатлен, когда его посмотрел. Те пару десятилетий, которые я провел в студии и на сцене, помогая другим музыкантам, эти десятилетия уложились всего в два часа фильма. Важные моменты творческого пути показаны очень легко, простым языком и главное – с улыбкой.

Мы посмотрим вместе этот удивительный фильм и порассуждаем с режиссёром о том, как рождается музыка, как человек становится готовым её впускать. Мы будем говорить об очень простых, но очень значимых вещах, и это не будет цитирование учебников, скорее это будет практикум, основанный на годах, проведенных с артистами, взгляд изнутри. Уверен, что в этот вечер кто-то обязательно поймет для себя что-то очень важное».

Режиссер Евгений Григорьев о событии:«19 мая «Про рок» станет камертоном разговора о судьбе художника, разговора, который никогда не повторится, но точно будет полезен всем, кто сейчас в поисках своего пути. И забавно, что фильм будет как бы на «на разогреве», - все как на настоящем рок-концерте. И, конечно, 19 мая будет уникальный вечер. Потому что Олег Нестеров будет размышлять».

