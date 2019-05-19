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Победителем конкурса «Евровидение» стал исполнитель из Нидерландов

08:34 19.05.2019

В минувшую субботу, 18 мая, в Тель-Авиве состоялся финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение 2019".

Победителем конкурса стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade". Согласно голосованию жюри и зрителей, он набрал 492 балла.

Таким образом Нидерланды будут принимать "Евровидение" в 2020 году в пятый раз. Страна участвует в конкурсе в 1956 года и принимала "Евровидение" в 1958, 1970, 1976 и 1980 годах.  В первых трёх случаях они получали право проведения как победители конкурса, в 1980 г. — после отказа Израиля от проведения мероприятия второй год подряд. По такой же причине Нидерланды отказались проводить конкурс в 1960.

Второе место занял участник из Италии Алессандро Махмуд с композицией "Soldi", набрав 465 баллов.

Российский исполнитель Сергей Лазарев оказался на третьем месте, получив по результатам голоования жюри и зрителей 369 баллов. Тем самым он "подтвердил" свой результат 2016 года.

Певица Мадонна перед своим долгожданным выступлением на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве назвала всех участников финала конкурса победителями. "Вы все победители. Быть здесь – уже нелегко. Посмотрите на конкурсантов – это представители со всего мира... Музыка сближает людей!" - сказала певица перед выходом на сцену.

В первой десятке также оказались представители Швейцарии (4-е место), Норвегии (5-е место), Швеции (6-е место), Азербайджана (7-е место), Северной Македонии (8-е место), Австралии (9-е место) и Исландии (10-е место).

Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. В этом году он прошёл в Тель-Авиве. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители.

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу и представления в России и за рубежом, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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19.05.2019, 21:49
Гость: Остап

Когда России подсунули первое место, и она была вынуждена проводить это безобразие в Москве- это был чисто ужас. Пробки, закрытые улицы, гомики и лесбиянки с плакатами. И всё это за счет принимающей стороны. Нет уж, больше никаких побед. Есть такое понятие-Пиррова победа. Так это про победу на Евровидении.
19.05.2019, 18:12
Гость: Вони много.

Как физиологической так и моральной.
19.05.2019, 17:15
Гость: Точно.

Носами.
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