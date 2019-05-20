Победителя «Евровидения» не накажут из-за нарушения главного правила

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Представитель Нидерландов Дункан Лоренс, победивший в «Евровидении», нарушил главное правило конкурса.

Песня «Arcade», принесшая ему победу, уже была исполнена около двух лет назад, о чем свидетельствует видео в YouTube от 9 июля 2017 года, сообщает Lenta.Ru. Между тем, по правилам «Евровидения», заявленная там композиция не должна быть представлена ранее 1 сентября предыдущего года.

Продюсер артиста Воутер Харди заявил, что нарушения не было, ибо работа над композицией «Arcade» велась в течение двух лет. По его словам, для песни было написано множество аранжировок в поиске лучшей версии. «Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу», — подчеркнул он.

В свою очередь, вещательный союз (EBU) не станет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019». Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель EBU Дэвид Гудман.

По его словам, появившийся в 2017 году в соцсетях ролик песни Arcade «не дал Лоуренсу преимущества». По этой причине песня была допущена к конкурсу.

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