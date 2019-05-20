Группа «Би-2» ответила на антиамериканскую истерию

Группа «Би-2» дала два подряд аншлаговых концерта в столичном «Крокусе» 16-17 мая с симфоническим оркестром Москвы «Русская Филармония»

Фото предоставлено пресс-службой группы

Не успели разойтись круги по воде, после триумфального осеннего представления альбома «Горизонт событий» в «Олимпийском», как «Би-2» уже подготовили оркестровую версию этой непростой многослойной пластинки. Симфонические релизы коллектива выходят один за другим, поэтому диву даешься, как при таких темпах эта ипостась «Би-2» до сих пор не превратилась в конвейер или рутину. Ведь если Лева и Шура решают переосмыслить очередную песню в камерном ключе, то у слушателя даже не возникает вопросов сорта: «А нафига? Верните старое – было лучше».

В «Крокусе» прозвучали семь из одиннадцати вещей основного трек-листа «Горизонта событий». И для каждой из них «Би-2» и «Русская филармония» нашли свою изюминку. В открывающем концерт «Летчике» можно было физически ощутить, как сваливаешься вниз «с высокой ноты». «Детство» будоражило партиями тревожных скрипок. «Философский камень», напротив, звучал легкомысленно и игриво – как саундтрек с советским комедиям 50-60х.

Между песнями Шура Би-2 рассказал, что фактически этот концерт считается презентацией только что вышедшего диска «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra. Vol. 3», записанного в Праге и сведенного в легендарной лондонской студии Abbey Road. Сценография обыгрывала важный конструктивный элемент оформления обложки – круговую прорезь на слип-кейсе. На правой стороне экрана располагался аналогичный круг, служивший своеобразным порталом в неисчерпаемый мир симфонических фантазий «Би-2». В нём поочередно возникали разные образы: крутящаяся Луна («Черное Солнце»), расхристанный Медведь («Виски»), волшебный клубочек с текстом песни «Лайки», танцующий зародыш («Дурочка»)…

Завсегдатаи концертов «Би-2» в курсе, что выступления группы с оркестром менее всего похожи на расслабляющее медитативное действо (хотя и размеренных пронзительных песен типа «Родины» или возрожденного после многих лет забвения «Сокола» вв программе все-таки хватало). Экспрессия проявлялась и в жарких танцах Лёвы Би-2 в «Дурочке», и в его перевоплощении в пьяного тусовщика в «Виски» (не найдя для себя лучшей опоры, певец облокотился о своего верного товарища Шуру и чувствовал себя, судя по всему, в такой диспозиции вполне комфортно).

«Би-2» в «Крокусе» не педалировали, но и не обходили стороной и остросоциальные моменты. Нужно было слышать с каким остервенением, сжав кулаки, Лева Би-2 свел в «Безвоздушной тревоге»: «Время платить и закончить войну»! А в «Дурочке» он вместо «закройте обратно Америку» спел «Закройте обратно ИСТЕРИКУ», явно намекая на перманентно царящую в нашем обществе антиамериканскую истерию.

Неприкрытая брутальность сценического шоу «Би-2» уравновесилась участием большого количества специально приглашенных певиц. Появление «боевой подруги» Левы и Шуры Тины Кузнецовой, украсившей собой аналогичное выступление команды в Кремле два года назад, было вполне прогнозируемо. А еще «Би-2» спели с Тамарой Гвердцители («Безвоздушная тревога», «Моя любовь») и устроили с певицей Манижей премьеру песни проекта «Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторе», которая выйдет в виде сингла лишь грядущим летом. Добавьте к этому трех замечательных бэк-вокалисток, помогавших «Би-2» на протяжении всего концерта, и поймете, что мужское и женское начала на этом нетривиальном концерте оказались уравновешенными!

