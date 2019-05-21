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«Легенда Фест» («Северный Флот», «ПилОт» и др.), 25 мая, ДК Горбунова

14:14 21.05.2019
«Легенда Фест» («Северный Флот», «ПилОт» и др.), 25 мая, ДК Горбунова
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В Москве состоится первый фестиваль под брендом ЛЕГЕНДА FEST – целой серии тематических мероприятий в стенах легендарного ДК им. Горбунова

25 мая в «Горбушке» выступит «Питерский рок-десант» — шесть культовых рок-команд с берегов Невы.

Участники: «ПилОт», «Северный Флот», «Горшенев», «Аффинаж», «Бригадный Подряд», «Кирпичи»!

Дворец культуры имени Горбунова считался главной рок-площадкой Москвы на протяжении двадцати лет. На его сцене выступали практически все отечественные группы и многие зарубежные исполнители.

В 1986-1990 годах здесь располагалась Московская рок-лаборатория — третья организация в СССР после Ленинградского и Свердловского рок-клубов, где проводились рок-фестивали. Именно в их рамках в здании ДК состоялись первые выступления таких московских рок-групп, как «Мегаполис» и «Квартал».

В 1995-1997 годах здесь проходила серия фестивалей альтернативной музыки «Учитесь плавать», а в декабре 1999 — самый первый фестиваль «Нашествие».

В 2019 году «Горбушка» возвращается на концертную карту Москвы с выступлениями главных рок-групп страны. В рамках этого мощного камбэка в стенах культовой площадки, в том числе, пройдёт серия фестивалей под общим названием ЛЕГЕНДА FEST.

25 мая в ДКГ состоится фестиваль ЛЕГЕНДА FEST – «Питерский рок-десант», в котором примет участие шесть известных рок-групп из Санкт-Петербурга
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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