«Северный Флот» и ГОРШЕНЕВ вдохнули новую жизнь в возрожденную «Горбушку»

Шестичасовой марафон «Легенда-FEST: питерский рок-десант» прошел в ДК имени Горбунова 25 мая

В апреле этого года легендарная «Горбушка» вновь открыла свои стены для рок-музыкантов. После смерти директора ДК Александра Ларина в феврале 2006 года, которого до сих пор добрым словом вспоминают многие маститые рокеры, концертною площадку начало лихорадить. Рок-сейшены здесь по-прежнему проводились, но всё реже, а неповторимый дух заведения постепенно из него исчезал. В итоге примерно 10 лет назад в ДК обосновался Театр мюзикла.

Возрождение старой доброй «Горбушки» связано с именем сына Александра Ларина – известного концертного промоутера Алексея Ларина, а это значит, что традиции и преемственность сохраняются. В ДК же прошли концерты «ДДТ» и группы The Matrixx, на очереди – «Алиса» 30 мая и «Аквариум» 1 июля. А 26 мая здесь высадился «питерский рок-десант» из шести команд.

Слово «Легенда» в названии фестиваля относится как к самой «Горбушке», так и к большинству участников действа. Строго говоря, не подпадала под него разве что группа «Аффинаж». Но открывать мероприятие доверили все же не ей, а группе ГОРШЕНЕВ, лидер которой Алексей Горшенев после прошлогоднего распада «Кукрыниксов» вновь пребывает в статусе дебютанта. Правда, как он признался в начале своего сета, выступить в старой доброй «Горбушке» и с «Кукрами» ему в свое время не удалось. «Спасибо, что вновь открыли этот зал для рокешника – молодцы!» - напутствовал организаторов Алексей – и порадовал публику как проверенными песнями («Обнимай», «Никто», «Шторм»), так и новинками («Царь зверей», «Имена», «Одиночество»).

Во время настройки групп зрителей развлекал ведущий концерта – лидер групп «Порт 812» и «Маррадёры» Илья Никитин. Питерский гость провел исторический экскурс, рассказав об истории имения Покровское-Фили, которое некогда принадлежала роду Нарышкиных, из которого происходит Петр I. В 1869 году эти земли приобрел промышленник Павел Шелапутин. «То есть вы понимаете – вся история «Горбушки» связана с Питером, - острил конферансье. – Ведь Шелапутин – это такой «шаловливый Путин». А директора авиазавода Сергея Горбунова, в честь которого и названа «Горбушка», Никитин похвалил за то, что он не «пилил бабло», а испытывал самолет, на котором и разбился.

Особое расположение Илья Никитин питал к группе «Кирпичи», которую представил особо, дав возможность публике вдоволь попеть их песен в рамках импровизированного конкурса. Несмотря на мучительно отстраиваемый звук, «Кирпичи» задали жару, построив свой сет целиком на тяжелых боевиках и исключив из него любые намеки на рэп. Начали с нравстевнного императива «Задумчивый core», а продолжили боевиком «Все для народа» из не так уж часто играемого альбома «Камни». Из той же пластинки прозвучала и «Поэт здесь я», язвительно посвященная Василием Васиным лидеру «Последних Танков в Париже» Алексею Никонову. Поскольку последний был основным соперником подруги Васи Стефании Даниловой в голосовании проекта «Живые поэты», то музыкант настоятельно советовал зрителям отдавать свои голоса именно ей. Ранее «Кирпичам» не раз доводилось играть в ДКГ – как фестивальные сеты, так и сольные концерты – поэтому они чувствовали себя на этой «намоленной» сцене, как рыба в воде.

Недалеко ушло от сета «Кирпичей» по степени драйва и провокационности выступление «Бригадного подряда». Никаких особых речей о «Горбушке» музыканты произносить не стали, зато сказали пару слов о Москве. Как заметил фронтмен «БП» Анатолий Скляренко, со времени написания песни «Я шагаю по Москве» в этом городе многое изменилось, и этим новациям посвящена свежая песня «Твоя Москва». Питерскую же атмосферу довольно точно передавали «Питер рок-н-ролл» и «Пив-Гош». Прежде, чем уступить место следующим участникам концерта, «БП» показали разыграли небольшое театрализованное представление на «Иване Факове». Доверив свою гитару технику, Анатолий Скляренко вооружился микрофоном и ринулся на авансцену, где предоставил наиболее активным поклонникам возможность вдоволь наораться.

«Северный Флот» оказался одним из немногих участников фестиваля, кому хватило время и на настройку и на цельный сет, идеально укладывающийся в регламент. С первой же песни «Странник» Александр «Ренегат» Леонтьев принялся отчаянно жестикулировать, радушными жестами приглашая «сесть» и очень осторожно «замыкая круг», будто бы от этого движения зависела участь целого мира. В «Старом крысолове» он призвал всех, кто хочет «качественного и моднейшего соло», поприветствовать гитариста Якова. Но зрители и без того реагировали на происходящее очень бурно. Особенно это было ощутимо во время исполнения залом хоровых партий в «Рожденном убивать», когда слаженные гитаристы зрителей превратились в один мощный адреналиновый поток.

Музыкантам «Северного Флота» уже доводилось бывать на сцене «Горбушки» - правда, еще в составе их прежней команды «Король и Шут». Ренегат счел нужным напомнить неофитам, что они многим обязаны «одному мужчине» - Михаилу Горшеневу, долгое время ведшему их за собой. «Его с нами сейчас нет, но он с нами сейчас есть», - афористично заметил Леонтьев. Из репертуара «Короля и Шута» прозвучали «Счастье» и «Северный Флот».

Не понаслышке знакомы с «Горбушкой» и последние участники «Питерского десанта» - группа «Пилот». Правда, после стадиона ЛЭМЗ, где они играли в родном городе утром того же дня на фестивале «Окна открой», «Горбушка» показалась Илье «Черту» Кнабенгофу показалась раза в три меньше, чем он себе представлял. Желание успеть всюду сыграло с «пилотами» злую шутку. Пропустив из-за перелета собственный саундчек, они очень долго отстраивались. За это время ведущий Илья Никитин был вынужден выслушать от зрителей безумные истории об автографах Князя любви к группе «Аукцион», подарить желающим разбросанные по сцене тексты песен Алексея Горшенева и «запалить» сет-лист «Пилота».

Впрочем, из-за проблем с собственной настройкой музыканты были вынуждены менять программу на ходу. Не были сыграны проаносированные Никитиным «Сердце машины», «Осень» и «Сумасшедшим жить легко», зато группа сделала упор на «метальных песнях» - таких, как «Байкерская», «Королевство шлюх», «Неродина» и «Роза ветров». Своеобразным утешительным призом для наиболее стойких зрителей, выдержавших долгое ожидание и претерпевших все форс-мажоры сета «Пилота» стала необычная версия «Сибири» с Чертом за ударной установкой и барабанщиком Никитой Белозеровым на вокале. Дебют драммера в качестве фронтмена вполне удался. Впрочем, расслабиться Белозерову до конца так и не удалось. На строчках «процесс вырожденья под бой барабанов» он невольно бросил тревожный взгляд в сторону своей вотчины. Однако Илья черт великолепно «держал удар» во всех смыслах этого слова.

