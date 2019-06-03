Лидер «Океана Эльзы» назвал условия для завершения войны на Украине

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Создатель группы «Океан Эльзы» и начинающий украинский политик Святослав Вакарчук выделил два фактора, которые, по его мнению, поспособствуют установлению мира на Украине.

В эфире телеканала «Украина» Вакарчук сказал, что нужно культивировать благоприятные условия для жизни в стране. «Фактор номер один. Нам нужно <…> создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — передает РИА Новости слова Вакарчука.

По словам музыканта, «пример внутри страны» станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее «объединиться вместе с нами».

«Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе», — отметил Вакарчук.

Также Вакарчук призвал всех политиков обещать «сделать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее и на благоприятных для Украины условиях».