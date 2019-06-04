Гарик Сукачев показал профиль Сталина на левой груди

10:55

Гарик Сукачев представил сразу несколько своих свежих видеоработ в Москве.

Презентация прошла на закрытой вечеринке в одном из старейших столичных кинотеатров, куда пожаловали Михаил Ефремов, Александр Ф. Скляр, Василий Мищенко, Сергей Воронов и многие другие медийные персоны. Перед просмотром Сукачев заметил, что дал человека, причастного к миру кино, составляет ни с чем не сравнимое удовольствие увидеть свои работы не на маленьких гаджетах, а на большом экране.

Сначала гости оценили три последних клипа на песни Гарика Сукачева «Chuya Highway», «Мама, прощай» и «Tango Gitanes». Примечательной во всех отношениях оказался ролик песня «Chuya Highway», которую Сукачев, впервые после выхода альбома «Бригады С» «Аллергии нет» (1991) исполнил на английском, сыграл с западными музыкантами и снялся в лондонской студии и рассекающим на мотоцикле.

Сукачев же, представляя клип, нелицеприятно высказался, по поводу своей полуголой «тушки» в кадре «Chuya Highway», пояснив, что разделся он по пояс на съемках не самолюбования ради, а из-за жары. Зато зрители воочию увидели на левой груди Гарика профиль Сталина, наколотый не только в знак любви к песне Высоцкого «Банька по-белому». Известно, что у Сукачева дома бережно хранится собрание сочинений Сталина, которое музыкант с интересом полностью прочел еще в молодости.

Умельцы из Renegade Studio представили сокращенную видеоверсию прошлогоднего декабрьского концерта «59:59» в «Крокус Сити Холле». Упор здесь был сделан на песни последних лет «Не было нас», «Назад не повернуть», «Твой зеленый педикюр» и др. Каждая из них снабжалась причудливыми графическими эффектами в виде сетей, птиц, разноцветных двойников музыкантов и проч. Результат настолько впечпалил Гарику, что он доверил режиссерам фильма снимать и монтировать выступление в своем грядущем юбилейном туре «GO!».

Гастрольными историями из жизни Сукачева поделился Эркин Тузмухаметов. Бывший директор «Бригады С» и «Тайм Аута», а ныне производитель элитного алкоголя, Тузмухамедов вспомнил, как во время одного из выступлений в 80-е Гарик, войдя в раж, поднял себе на плечи оператора, трясшегося за бетакамовскую аппаратуру, которая стоила тогда 40 000 долларов. В другой раз Сукачев отважно отправился на битву с таксистам, которые кинули Тузмухамедова на деньги, не продав ему вожделеную водку во времена сухого закона.

Завершился вечер показом жесткой короткометражки «Бывает» Владимира Болгова с Сукачевым в роли гопника Богдана Гамноедова и сентиментального фильма «Бывает» сукачевского сына Александра Королева.

