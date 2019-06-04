«Мелодия» выпустила хоровую классику заупокойного жанра

16:04

Фирма грамзаписи «Мелодия» объявила о выходе второго тома «Антологии современной хоровой музыки композиторов России».

Релиз посвящен творчеству композитора Сергея Слонимского, сообщает ТАСС. «Запись «Реквиема» осуществлена на премьере сочинения 10 октября 2016 года в Большом зале Московской консерватории, - говорится в сообщении пресс-службы. - В исполнении принял участие сводный хор, включивший Академический Большой хор «Мастера хорового пения», Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор в сопровождении Симфонического оркестра Московской консерватории. За пультом - выдающийся маэстро свешниковской школы, народный артист РФ, профессор Лев Конторович».

Видный специалист в области творчества Слонимского, профессор Московской консерватории Елена Долинская отметила, что хоровая музыка композитора выдвигает на первый план искренность, простоту, мелодичность, высокую глубину чувств. По словам Слонимского, к «Реквиему» композитор может обратиться только раз в жизни. По признанию самого композитора, он стал одним из наиболее концептуальных его произведений. «Реквием» написан на традиционный латинский текст и включает невольные или сознательные аналогии с известнейшими сочинениями заупокойного жанра (Моцарта, Верди).

Среди исполнителей - Татьяна Минеева (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Андрей Башков (тенор), Дмитрий Кузнецов (бас). Издание также включает хоровые миниатюры Слонимского. Новинка доступна в iTunes, Apple Music и других сервисах. Но наибольшую ценность и привлекательность, естественно, представляет издание альбома на физических носителях.

