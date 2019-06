Arion «Life Is Not Beautifu»

Исполнитель: Arion, Название: «Life Is Not Beautifu», Стиль: мелодик пауэр-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Красиво жить не запретишь. И финский мелодик пауэр-металлический бэнд Arion все постарался сделать красиво. На обложке их нового альбома некий новый Данко ищет выход из сумрачных ущелий. Однако свое сердце герой все же решил поберечь, поэтому заменил его на удобный фонарик, привязанный к шесту, который к тому же выполняет роль посоха. Эффективно и эргономично.

В работе над музыкальным материалом ощутим все тот же метод двойных стандартов. После невнятного но духоподъемного интро «The End Of The Fall» идет почти трешевое вступление к «No One Stands In My Way». Возводить непроницаемую стену гитарного Arion могут в совершенстве, что доказывают на протяжении всего альбома не раз. Неприступнее всего крепость оказывается в «Unforgivable» и «Punish You».

Как и любая уважающая себя пауэр-команда, Arion балует слушателя типовой балладой («Through Your Falling Tears») и разнополым дуэтом («At The Break Of Dawn»), где за женский вокал отвечает бывалая валькирия Элиз Рюд. В финальном треке «Last One Falls» музыканты своевременно сбавляют накал страстей, делая ставку на акустический формат, вальсирующий темп и умеренно перегруженное гитарное соло.

Карета превращается в тыкву, как только начинает играть первый бонус трек «Last Of Us». Тут-то и настает черед «компромата»: оказывается, несколько лет назад Arion заняли в национальном отборочном туре «Евровидения» пятое место. Сразу понимаешь, почему лже-Данко с обложки не в меру осмотрителен, а роскошные гитарные запилы «арионы» позволяют себе лишь в заключительном бонусе «I Am The Storm», когда опасность быть обвиненными в неформатности уже, кажется, миновала.