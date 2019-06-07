Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

23:41

Супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намерена привлечь к суду производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился продюсер, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" - производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка", - сказал Горжанкин. - Цель - заставить производителя изменить упаковку и, таким образом, спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".

По его словам, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт.

"Упаковка должна быть такой, чтобы ее нельзя было перепутать, например, с питьевым йогуртом. К тому же, "Крот" не обладает резким запахом, который мог бы обратить на себя внимание, что это химическое средство. Производителю следует исправить это", - подчеркнул представитель Алибасова.

Тем временем практикующие адвокаты уверены, что этот иск - пустая трата времени.

"Я не вижу никакой перспективы. Человек в данном случае сам виноват в том, что не увидел предупреждающих надписей и выпил химикат. Тем более, вы говорите, что он был без очков - это железный довод, которым обязательно воспользуются адвокаты производителя", - пояснила адвокат Валентина Перебякина изданию МК.

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, иск со стороны родственников скорее говорит об отчаянии.

"В нашей стране семья Алибасова точно ничего не выиграет. Продюсер употребил средство не по его прямому назначению. И в этом, кроме него, никто не виноват. Не поможет даже, если будет доказано, что бутылка у него в доме была без этикетки — в магазине средство продавалась с ней. А то, что бутылка напоминает бутылку от питьевого йогурта — не аргумент. Производитель вправе сам выбирать дизайн упаковки. Это просто несчастный случай. На мой взгляд, родственники делают такие заявления просто от отчаяния".

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за сок, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Сейчас он находится в медикаментозном сне.