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Скончался перкуссионист «Машины времени» Сергей Остроумов

11:47 17.06.2019
Умер барабанщик "Машины времени"
Сергей Остроумов. Фото из социальных сетей
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Перкуссионист Сергей Остроумов, много лет работавший с Андреем Макаревичем, ушел из жизни 16 июня на 54-м году жизни.

О смерти музыканта сообщил в соцсетях пиарщик «Машины времени» Антон Чернин. «Умер Сережа Остроумов», - написал у себя в блоге Макаревич. «К сожалению, со здоровьем у него было не очень хорошо. Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию на желудке. Тогда его чудом спасли», — рассказал он

Музыкальный коллектив «Оркестр креольского танго» был создан Макаревичем в 2001 году. Участники ансамбля исполняют блюз, джаз, румбу. Остроумов играл в коллективе на ударных инструментах.

Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова – Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге.

В 1992-1996 годах жил в Голландии, а после возвращения в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В начале XXI века переехал из северной столицы в Москву, сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом, Равви Колтрейном, был участником Трио Евгения Борца - и это только небольшая часть общего списка. В 2001 году вошел в состав «Окрестра Креольского Танго», а с 2004 был постоянным сессионным перкуссионистом «Машины времени». В свободное время преподавал игру на ударных инструментах.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 13:23
Гость: Иван простак

Как жалко. Земля ему пухом. Потрясающий барабанщик. Тонкий, умный. Я его слышал в составе квинтета Чекмаховского- гитариста, с их программой в стиле FUSION. Неееееее так нельзя. Но Господь забирает лучших.
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