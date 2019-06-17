Группа 25/17 попросила «императора» Путина остановить беспредел полиции

Группа 25/17 дала свой последний концерт – в самом центре Москвы на открытом воздухе

Фото предоставлено пресс-службой группы

Череда распадов групп расстроила многих меломанов. «Смысловые Галлюцинации», «Кукрыниксы», «Адаптация», «Ленинград», - так выглядит скорбный список прекративших свое существование коллективов лишь за последние три года. Каждая из этих команд играла последний концерт. Прошли через это горнило и 25/17, которые, в отличие от перечисленных выше, распадаться пока не собираются, а всего лишь временно (?) прощаются с электричеством.

О причинах подобного решения можно только гадать, но некоторые соображения на этот счет у нас есть. В наше время содержать полноценный бэнд – дело хлопотное и накладное. Не забудем, что 25/17 начинали как рэперы, выступавшие минимальным составом, а к идее полноценной рок-группы пришли лишь со временем. В любом случае, они могут давать чисто хип-хоповые концерты, играть акустику и участвовать в музыкальных постановках. Так что никакой трагедии в их нынешнем переформатировании, конечно же, нет.

Как бы то ни было, музыканты отожгли в Зеленом театре, как в последний раз, о чем и предупредили в начале концерта. Слоган выступления «Будем жечь!» мог показаться слишком рискованным – в свете того, что костяк поклонников группы составляют «алисоманы», любящие, как известно, пожечь файера. Организаторы концерта явно предусмотрели этот нюанс, поскольку по периметру фэн-зоны были установлены жестяные ведра с песком на случай непредвиденных ситуаций. Но, кажется, меры противопожарной безопасности принимать не пришлось, потому что все дружные запалы прошли в штатном режиме.

Анонсируя концерт, фронтмены группы Бледный и Ант обещали вспомнить свои самые энергичные боевики. Зрители были вправе ожидать исполнения в полном объеме самого тяжелого мини-альбома 25/17 «Пар», но музыканты ограничились двумя песнями из этого релиза – «Каток» и «Свет», которые, кстати, закольцевали основную часть программы. За бортом остались хлесткая «Людмила», саркастичный «Торт» и истошный «Пар», а зря!

Зато буквально вывернула наизнанку «Живым (В городе, где нет метро)», проникнуться которой способен любой человек, который хоть раз попадал в водоворот мегаполиса. Указывал верный путь до рая сингл «Ранен». Напоминал о нелицеприятных последствиях тотальной ненависти «Последний из нас».

На лирическую стезю концерт вышел, когда 25/17 вспомнили саундтрек к фильму по прозе Захара Прилепина «Восьмерка» «Пока не выключат свет». Затем Ант, дав возможность напарнику отдохнуть, исполнил сам две вещи из последнего номерного релиза 25/17 «Ева едет в Вавилон» - «Комната» и «Она не такая, как все». И потом уже вдвоем они рубились с двойным усердием под «Остров» и «Человека с молотком».

25/17 известны как мастера творческого переосмысления наследия коллег. Интерпретируемые чужие песни исполнении Анта и Бледного зачастую невозможно узнать. Особенно это касается «Раскаленных будней», созданных по мотивам сразу нескольких песен Анатолия Крупнова – «Еще один день», «Город в огне» и др. Помимо это брутальной вещи, группа сыграла импровизированные кавера на «Сибирский марш» «Калинова Моста» и «Мама, мы все тяжело больны» группы «Кино». О Викторе Цое вспоминал и спецгость концерта Мэйти, заметивший, что автор песни «Перемен» выступал здесь же, в Зеленом театре, «несколько лет назад». Раз рэпер так сказал о трех десятилетиях, он мыслит воистину космическими масштабами!

Как выяснилось из рассказов Бледного между песнями, Зеленый театр также стал местом его личного знакомства с Константином Кинчевым 8 лет назад под «Хеннеси». «Не было бы «Алисы», не было бы и меня на этой сцене, - веско заявил он. – Не в том смысле, что Константин Евгеньевич, наш продюсер. Просто после прослушивания его песен у меня возникло дурное желание выйти на сцену». Нетрудно было догадаться, что эта пламенная речь перерастет в исполнение песни «Девятибально», в записи которой принимал участие и Кинчев.

Бледный – как, кстати и Константин Кинчев – не большой любитель поговорить со сцены. Однако на последнем концерте его словно прорвало. В канун Дня России музыкант напомнил о прецедентах, когда неправильные действия милиции выливались в народные волнения в Москве. Произойти такое могло бы, по его мнению, и в ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова. В связи с этим Бледный обратился к президенту России: «Любимый император, пожалуйста, сделай так, чтобы твои менты не беспределили!»

