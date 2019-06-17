У лидера Megadeth обнаружили рак гортани

20:16

Легенды американского трэш-металла, Megadeth объвили об отмене большинства своих концертов, запланированных на 2019 год.

Причиной данного решения стало заболевание лидера группы, гитариста и вокалиста Дэйва Мастейна. В своем обращении к поклонникам Мастейн рассказал, что недавно врачи диагностировали у него злокачественное новообразование гортани.

По словам музыканта врачи уже составили план терапии, которая считается наиболее успешной в борьбе с данным заболеванием. Причем Мастейн уже приступил к лечению.

Однако это означает, что группа вынуждена прервать свою гастрольную деятельность. Исключение будет сделано для Megacruise - популярный вид концертных фестивалей, проходящих на океанском лайнере, - который запланирован на середину октября текущего года.

В перерывах между лечением Мастейн вместе со своими коллегами по Megadeth будет работать в студии над новым студийным альбомом.

Мастейн поблагодарил всех поклонников, членов своей семьи и участников Megadeth за поддержку в столь непростое время.